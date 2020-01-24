Происшествия

ТАССТАССОдин человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

ДТП на Московском проспекте: водитель неуправляемого автобуса рассказал свою версию

Новости Ярославля 76.ru04:28

Допрашивают на больничной койке: что стало с водителем «автобуса-убийцы» в Ярославле

Pro Город Ярославль05:25

Полиция начала доследственную проверку по факту ДТП с автобусами на Московском проспекте

Ярновости05:27

Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Ярославле выросло до 16 человек

ТАСС03:04

Названа предварительная причина ДТП с двумя автобусами в Ярославле

РИА Новости04:41

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смертельного ДТП в Ярославле

Первый Ярославский05:51

В Ярославле ликвидируют последствия смертельного ДТП: Московский поехал

ЯрNews03:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Политика

Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России

Белорусский лидер Александр Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России.
RT на русском 05:25
Политика

В Брюсселе подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в твиттере, что они вместе с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.
Дождь 03:40
Политика

Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 05:21
Политика

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

В качестве причин для сдвига стрелок ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.
Известия вчера в 12:57
Транспорт

Замглавы МВД вручил саратовским полицейским ключи от 62 новых машин

После благодарственной речи губернатора, Александр Горовой вручил сотрудникам областной ГИБДД ключи от 62 машин - 54 "Skoda Octavia" и восемь "УАЗ Патриот".
Взгляд-инфо 06:46
Происшествия

В Чите проверят данные о живущей в заброшенном доме семье с детьми

РБК 02:25
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Ведомости 02:40
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Общество

Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
РИА Новости 06:16
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС вчера в 03:43
Политика

Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле

"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
Российская газета вчера в 13:40
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия вчера в 08:09
Общество

Китай готовится к встрече Нового года

Российская газета 21 января в 16:00
Общество

Умерла старейший хирург России Алла Левушкина

В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
РИА Новости 05:25
Гаджеты

Появились первые официальные изображения новых Samsung Galaxy S20

В сети появился целый набор рендеров Galaxy S20+, S20 и S20 Ultra из рекламных материалов Samsung.
Профиль 01:25
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.
РБК 03:27
Здоровье

В Минздраве Новосибирской области рассказали о дефиците онкологов

Если в целом по России на каждые полсотни тысяч жителей приходится чуть более двух с половиной профессиональных единиц медиков, то в Новосибирске эта цифра составляет около двух врачей на пятьдесят тысяч жителей.
Evo-rus.com вчера в 23:11
Политика

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
RT на русском 04:38
Происшествия

Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

Газета.Ru 01:41
Общество

В Пекине введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

В связи с быстрым распространением пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, власти китайской столицы ввели наивысший - первый уровень мер реагирования, сообщил журналистам руководитель городского управления здравоохранения Лэй Хайху на пресс-конференции в пятницу.
Интерфакс 02:40
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News вчера в 11:17
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Политика

В Госдуме высказались о вступлении Украины в Союзное государство

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что присоединение Украины к Союзному государству даст стране определенные преимущества в плане социальной защищенности и развития экономики, передает РИА «Новости».
Expert.ru 05:19
Наука

Источником убийственного китайского коронавируса могли стать змеи

Кавказ Пост вчера в 22:59
Наука

Ученые восстановили голос 3000-летней мумии

В Великобритании ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который умер в Египте около трех тысяч лет назад.
РИА Новости 01:54
Культура

Шоу «Слабое звено» возвращается в телеэфир

Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир с той же ведущей – Марией Киселевой.
Ревизор.ру 03:37
Политика

«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Кавказ Пост 04:23
Происшествия

На улице в Екатеринбурге нашли раздетого трехлетнего мальчика

На улице Екатеринбурга прохожие обнаружили раздетого трехлетнего мальчика с признаками переохлаждения. Об этом сообщил источник «URA.RU».
URA.Ru 04:46
Происшествия

Работники Новочеркасской ГРЭС оценили масштабы аварии

REGNUM 05:09
ещё по теме
Главное