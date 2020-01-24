Происшествия
ТАССОдин человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле
Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
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ДТП на Московском проспекте: водитель неуправляемого автобуса рассказал свою версию
Новости Ярославля 76.ru04:28
Допрашивают на больничной койке: что стало с водителем «автобуса-убийцы» в Ярославле
Pro Город Ярославль05:25
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смертельного ДТП в Ярославле
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Белорусский лидер Александр Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России.
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В Брюсселе подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в твиттере, что они вместе с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.
Политика
Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского
Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
В качестве причин для сдвига стрелок ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.
Транспорт
Замглавы МВД вручил саратовским полицейским ключи от 62 новых машин
После благодарственной речи губернатора, Александр Горовой вручил сотрудникам областной ГИБДД ключи от 62 машин - 54 "Skoda Octavia" и восемь "УАЗ Патриот".
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Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
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ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Общество
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Политика
Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле
"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Общество
Китай готовится к встрече Нового года
Общество
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
Гаджеты
Появились первые официальные изображения новых Samsung Galaxy S20
В сети появился целый набор рендеров Galaxy S20+, S20 и S20 Ultra из рекламных материалов Samsung.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.
Здоровье
В Минздраве Новосибирской области рассказали о дефиците онкологов
Если в целом по России на каждые полсотни тысяч жителей приходится чуть более двух с половиной профессиональных единиц медиков, то в Новосибирске эта цифра составляет около двух врачей на пятьдесят тысяч жителей.
Политика
Порошенко прибыл на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
Общество
В Пекине введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса
В связи с быстрым распространением пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, власти китайской столицы ввели наивысший - первый уровень мер реагирования, сообщил журналистам руководитель городского управления здравоохранения Лэй Хайху на пресс-конференции в пятницу.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
В Госдуме высказались о вступлении Украины в Союзное государство
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что присоединение Украины к Союзному государству даст стране определенные преимущества в плане социальной защищенности и развития экономики, передает РИА «Новости».
Наука
Источником убийственного китайского коронавируса могли стать змеи
Наука
Ученые восстановили голос 3000-летней мумии
В Великобритании ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который умер в Египте около трех тысяч лет назад.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается в телеэфир
Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир с той же ведущей – Марией Киселевой.
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Происшествия
На улице в Екатеринбурге нашли раздетого трехлетнего мальчика
На улице Екатеринбурга прохожие обнаружили раздетого трехлетнего мальчика с признаками переохлаждения. Об этом сообщил источник «URA.RU».