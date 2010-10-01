Происшествия

ТАССТАССОдин человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
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«Человеческий фактор»: в ГИБДД рассказали, как произошло ДТП на Московском проспекте. Видео

Новости Ярославля 76.ru03:45

Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Ярославле выросло до 16 человек

ТАСС03:04

Появилось видео страшного ДТП в центре Ярославля

Эхо76 - Ярославль03:28

«У водителя сердечный приступ»: появилось видео смертельного ДТП на Московском проспекте

Pro Город Ярославль03:39

Стала известна информация о пострадавших в смертельном ДТП в Ярославле

Первый Ярославский02:05

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в утренней аварии с автобусами

Ярновости02:51

В Ярославле ликвидируют последствия смертельного ДТП: Московский поехал

ЯрNews03:50
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Происшествия

Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

Газета.Ru 01:41
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Политика

В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере

Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
RT на русском 03:34
Общество

Роскачество рассказало, зачем сомелье носят с собой советские копейки

Диоксид серы является необходимой для вина защитой от окисления и воздействия бактерий, его неправильное использование может испортить напиток, частично спасти ситуацию может медная советская копейка, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:15
Технологии

Google назвала дату анонса Android 11 и Pixel 4A

В сети уже появлялись слухи о новом Pixel 4A, так что и такой анонс не исключён.
iXBT.com вчера в 21:22
Футбол

«Млада-Болеслав» сообщил о переговорах Комличенко с московским клубом

RT на русском 03:42
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru вчера в 03:19
Политика

Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
РБК 03:44
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Происшествия

Кровавая бойня с бензопилой произошла под Омском

В Павлоградском районе под Омском произошла массовая бойня с битой и бензопилой, сообщает Om1.ru.
Газета.Ru 02:44
Общество

Путин в Израиле рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате

РБК вчера в 07:38
Происшествия

В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре

В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.
Российская газета 03:21
Политика

Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию

Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь.
Интерфакс 01:41
Экономика

Выручка «Ленты» за 2019 год выросла на 1%

Совокупный розничный трафик покупателей "Ленты" в IV квартале 2019 года вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в том числе на 1,2% в гипермаркетах и на 8,7% в супермаркетах.
ТАСС 02:05
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Биатлон

На шестом этапе КМ по биатлону стартует женская индивидуальная гонка

Pravda.Ru 02:10
Гаджеты

Apple выступила против одинаковой зарядки для всех смартфонов

Руководство компании Apple выступило против введения единого стандарта для зарядных устройств на смартфонах и других портативных гаджетах.
Актуальные Новости 03:43
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
РБК 03:27
Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости вчера в 20:03
Происшествия

Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме

В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Lenta.ru 00:32
Политика

Орешкин заявил о серьёзных рисках торговой сделки КНР и США

15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки.
RT на русском 03:24
Армия и оружие

Российские подлодки получат ракеты-«взломщики» арктического льда

В России проходят испытания ракет для атомных подлодок, которые позволят им взламывать арктический лед.
ФАН вчера в 15:21
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Ведомости 02:40
Общество

Disney заявил о создании новой кинопрокатной компании

Компания Disney анонсировала создание новой компании, которая будет заниматься прокатом картин студии.
Мойка78 00:43
Экономика

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ вчера в 04:02
Хоккей

«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Красная весна вчера в 17:09
Хоккей

Панарин вошел в пятерку лучших игроков первой части сезона НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вошел в пятерку лучших игроков первой части сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии телеканала TSN.
Газета.Ru вчера в 22:20
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 22 января в 03:22
Общество

США ужесточили правила выдачи виз беременным женщинам

Администрация президента США Дональда Трампа 23 января опубликовала новые правила получения виз, которые направлены на борьбу с «родильным туризмом», когда женщины из других стран специально приезжают рожать в США, чтобы ребенок автоматически получил американское гражданство.
Телеканал RTVI вчера в 11:32
Политика

В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран

Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
RT на русском вчера в 17:10
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