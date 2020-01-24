Происшествия

ТАССТАССОдин человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смертельного ДТП на Московском проспекте

Ярославский регион. Северный край07:28

Допрашивают на больничной койке: что стало с водителем «автобуса-убийцы» в Ярославле

Pro Город Ярославль05:25

Полиция начала доследственную проверку по факту ДТП с автобусами на Московском проспекте

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Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Ярославле выросло до 16 человек

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Названа предварительная причина ДТП с двумя автобусами в Ярославле

РИА Новости04:41

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смертельного ДТП в Ярославле

Первый Ярославский05:51

В Ярославле ликвидируют последствия смертельного ДТП: Московский поехал

ЯрNews03:50
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Происшествия

В Москве водитель перекрыл дорогу фурой

Российская газета 02:56
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру вчера в 08:05
Политика

Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

Газета.Ru 07:40
Политика

Песков заявил, что четких дат встречи Путина и Лукашенко нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о желании встретиться с Владимиром Путиным и обсудить поставки нефти.
Московский Комсомолец 07:45
Общество

Китай запретил турагентствам продавать туры за границу

Власти Китая запретили туристическим агентствам продать путёвки не только за границу, но и внутри страны, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).
REGNUM 07:14
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия вчера в 08:09
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru вчера в 03:19
Политика

Источник в окружении Медведева ответил на слова Лукашенко о споре с РФ

Прежнее правительство РФ делало максимум для развития и углубления интеграции между Россией и Белоруссией, отсутствие значимых успехов не является виной России, сообщил источник в окружении экс-главы правительства, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
РИА Новости 07:59
Происшествия

В Германии произошла стрельба, есть погибшие

В немецкой общине Рот-Ам-Зе произошла стрельба. Об этом сегодня, 25 января, сообщают германские СМИ.
REGNUM 08:16
Политика

Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле

Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
РИА Новости 08:00
Происшествия

В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода

Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Российская газета 07:44
Политика

Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке

РИА Новости вчера в 11:20
Общество

Иссахар отказалась просить Путина о помиловании

Осужденная в России израильтянка Наама Иссахар не стала подавать президенту Владимиру Путину самостоятельное прошение о помиловании, считая, что достаточно обращения ее матери и властей Израиля, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Взгляд.ру вчера в 09:52
Происшествия

Глава Забайкалья хочет сохранить семью с 4 детьми из заброшенного дома

Глава Забайкальского края Александр Осипов поручил сохранить многодетную семью, которую нашли в заброшенном доме в Чите, сообщила пресс-служба губернатора.
РИА Новости 05:37
Здоровье

Врачи назвали 8 вредных продуктов для людей с диабетом

При диабете лучше избегать продуктов, которые насыщены быстрыми углеводами и плотным жиром.
Shraibikus News 22 января в 06:08
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов вместе с семьей отмечает день рождения сына Марка

Девушка делится, что еще вчера переживала и готовилась к сегодняшнему дню рождению брата.
Дни24 04:44
Политика

Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов

Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:58
Происшествия

Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани

Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу в ходе предварительного слушания прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в которой погибли 50 человек, сообщил представитель суда.
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Collider: работу над сериалом про Оби-Ван Кеноби приостановили

Издание Collider со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney и Lucasfilm приостановили работу над сериалом про Оби-Вана Кеноби.
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Политика

Основатель Faberlic создаст новую либеральную партию

Основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев возглавит новую право-либеральную партию, учредительный съезд которой назначен на 1 марта.
URA.Ru 02:12
Спорт

Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону

Россиянка Александра Горячкина на тай-брейке матча за звание чемпионки мира проиграла действующей обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь.
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Армия и оружие

Украина разберется в вероломстве защищавших аэропорт Донецка ополченцев

Генеральная прокуратура Украины разберется в обстоятельствах гибели военных во время боев за аэропорт Донецка в 2014-2015 годах.
Lenta.ru 07:31
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Британские учёные воссоздали голос жреца Несьямуна, который умер в Египте примерно три тысячи лет назад.
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от служебных машин на церемонии вручения новой техники, которая состоялась в Чебоксарах в четверг, 23 января.
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«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в серии буллитов

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Общество

Умерла старейший хирург России Алла Левушкина

РИА Новости 05:25
Происшествия

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ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

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Появилась запись обсуждения в правительстве Украины «товарищей папуасов»

В интернете появилась аудиозапись, которая, как утверждается, была сделана на совещании в правительстве Украины в сентябре 2019 года.
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Политика

Госдума приняла законопроект о поправке в Конституцию

Первое чтение в Госдуме прошел президентский законопроект о поправке в Конституцию России.
Вести.Ru вчера в 04:12
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