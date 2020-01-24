Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

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