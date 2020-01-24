Происшествия
ТАССОдин человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле
Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смертельного ДТП на Московском проспекте
Ярославский регион. Северный край07:28
Допрашивают на больничной койке: что стало с водителем «автобуса-убийцы» в Ярославле
Pro Город Ярославль05:25
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смертельного ДТП в Ярославле
Первый Ярославский05:51
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