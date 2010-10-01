Происшествия

ТАССТАССОдин человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
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