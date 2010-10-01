Происшествия
ТАССОдин человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле
Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
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Количество пострадавших в ДТП на Московском проспекте в Ярославле выросло до 11 человек
Ярославский регион. Северный край02:06
Пострадавших уже 17: подробности смертельного ДТП с автобусами на Московском проспекте
Pro Город Ярославль01:53
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