Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

Политика Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.

Политика В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.

Происшествия В Пензе на уроке скончался школьник СК РФ по Пензенской области проводит проверку по факту гибели ученика лицея № 73.

Политика Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

Здоровье Диетолог назвала отравляющие организм «полезные» продукты Как отметила диетолог, в таком продукте ликопина (антиоксиданта, который борется со свободными радикалами, укрепляет иммунную систему и даже снижает риск развития рака) больше, чем в свежих овощах.

Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.

Общество В Гидрометцентре пообещали зимний февраль Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Армия и оружие В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.

Экономика Globus разрабатывает новый формат магазинов в России Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.