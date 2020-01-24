Происшествия
ТАССОдин человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле
Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
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В сети появилось полное видео смертельного ДТП на Московском: у автобуса отказали тормоза?
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«Шел по обочине в ссадинах»: водитель автобуса-убийцы рассказал ярославцу о причинах ДТП
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Автобус протаранил легковушку на Московском проспекте: сюжет с места событий
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ДТП на Московском проспекте: водитель неуправляемого автобуса рассказал свою версию
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В Кремле объяснили необходимость саммита «пятерки» СБ ООН
Во время своей речи российский лидер отметил, что постоянные члены Совбеза — Россия, Китай, США, Франция, Великобритания — должны совместно обсудить актуальные глобальные проблемы.
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Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
Кино
Церемония вручения кинопремии «Золотой орел» пройдет без ведущих
24 января в Москве состоится торжественная церемония вручения российской кинопремии «Золотой орел».
Политика
Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Политика
Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского
Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
Политика
Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата
Рабочим местом заместителя председателя Совбеза, бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева может стать Дом приемов правительства на Воздвиженке, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой собеседник, близкий к Кремлю.
Политика
Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда
Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Общество
«От трагедии к фарсу»: в Госдуме оценили поведение главы Чувашии
Глава комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев («Справедливая Россия») не смог подобрать слов для того, чтобы оценить поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева и «шутку» с вручением ключей от новой пожарной машины сотруднику МЧС.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
Политика
Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского
Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Политика
Порошенко прибыл на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
Политика
Сатановский заявил, что Зеленский «обгадился» в Израиле
Президент России Владимир Путин посетил Израиль, где посетил форум памяти Холокоста и открыл там памятник жертвам блокады Ленинграда.
Политика
Главой Пенсионного фонда назначен Максим Топилин
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
Кроме того, Microsoft могла специально "вшить" баг с черным экраном в последнее обновление, чтобы замотивировать пользователей отказаться от устаревшей "семерки" и перейти на Windows 10, которая является более совершенной и продвинутой версией операционной системы.
Политика
Минобороны РФ пригласило страны НАТО поучаствовать в армейских играх
Донат Сорокин / ТАСС Министерство обороны России пригласило военных 90 стран мира, в том числе стран НАТО, поучаствовать в Армейских международных играх в 2020 году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
Политика
Тиль Швайгер обвинил США в попытках помешать сближению России и ФРГ
Немецкий актер кино и телевидения, режиссер Тиль Швайгер в эфире телеканала ZDF назвал американского лидера Дональда Трампа невыносимым.
Происшествия
Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Футбол
Ярошик: в Англии с иностранцами не возятся. В России всё по-другому
Бывший игрок сборной Чехии Иржи Ярошик сравнил отношение к иностранцам в Англии и России.
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Теннис
Осака проиграла 15-летней Гауфф в матче третьего круга Australian Open
Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от американки Кори Гауфф в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Хоккей
«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
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Видеоигра про гибель человечества от чумы стала популярна в Китае
Хотя Plaque Inc. была выпущена британской студией Ndemic Creations еще в 2012 году, она стала особенно востребована в Китае на фоне распространения нового коронавируса.
Спорт