Происшествия

ТАССТАССОдин человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
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Опубликовано видео ДТП с автобусами на Московском проспекте

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Автобус протаранил легковушку на Московском проспекте: сюжет с места событий

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ДТП на Московском проспекте: водитель неуправляемого автобуса рассказал свою версию

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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
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В Кремле объяснили необходимость саммита «пятерки» СБ ООН

Во время своей речи российский лидер отметил, что постоянные члены Совбеза — Россия, Китай, США, Франция, Великобритания — должны совместно обсудить актуальные глобальные проблемы.
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Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже

Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
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Церемония вручения кинопремии «Золотой орел» пройдет без ведущих

24 января в Москве состоится торжественная церемония вручения российской кинопремии «Золотой орел».
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Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
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Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
RT на русском 00:32
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Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата

Рабочим местом заместителя председателя Совбеза, бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева может стать Дом приемов правительства на Воздвиженке, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой собеседник, близкий к Кремлю.
РБК 04:20
Политика

Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда

Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:10
Общество

«От трагедии к фарсу»: в Госдуме оценили поведение главы Чувашии

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев («Справедливая Россия») не смог подобрать слов для того, чтобы оценить поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева и «шутку» с вручением ключей от новой пожарной машины сотруднику МЧС.
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В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
РБК 03:27
Политика

Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:36
Армия и оружие

Пентагон пообещал начать глобальную перебалансировку войск в 2020 году

ГЛАС.RU 02:12
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Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

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Политика

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
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Политика

Сатановский заявил, что Зеленский «обгадился» в Израиле

Президент России Владимир Путин посетил Израиль, где посетил форум памяти Холокоста и открыл там памятник жертвам блокады Ленинграда.
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Главой Пенсионного фонда назначен Максим Топилин

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
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Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7

Кроме того, Microsoft могла специально "вшить" баг с черным экраном в последнее обновление, чтобы замотивировать пользователей отказаться от устаревшей "семерки" и перейти на Windows 10, которая является более совершенной и продвинутой версией операционной системы.
Газета.Ru вчера в 09:55
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Минобороны РФ пригласило страны НАТО поучаствовать в армейских играх

Донат Сорокин / ТАСС Министерство обороны России пригласило военных 90 стран мира, в том числе стран НАТО, поучаствовать в Армейских международных играх в 2020 году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
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Немецкий актер кино и телевидения, режиссер Тиль Швайгер в эфире телеканала ZDF назвал американского лидера Дональда Трампа невыносимым.
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Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
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Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
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В Пензе на уроке скончался школьник

Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Российская газета 02:08
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Ярошик: в Англии с иностранцами не возятся. В России всё по-другому

Бывший игрок сборной Чехии Иржи Ярошик сравнил отношение к иностранцам в Англии и России.
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Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ

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«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
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Осака проиграла 15-летней Гауфф в матче третьего круга Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от американки Кори Гауфф в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
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Видеоигра про гибель человечества от чумы стала популярна в Китае

Хотя Plaque Inc. была выпущена британской студией Ndemic Creations еще в 2012 году, она стала особенно востребована в Китае на фоне распространения нового коронавируса.
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Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести

Российская газета вчера в 14:14
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