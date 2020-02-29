Происшествия
ИнтерфаксОдин человек погиб в результате крушения вертолета под Астраханью
Один человек, по предварительным данным, погиб в результате крушения вертолета под Астраханью, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава Астраханской области. По данным собеседника агентства, на место происшествия выехала бригада скорой помощи из села Буруны.
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Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
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Экономика
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В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
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Армия и оружие
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Анкара не обращалась в НАТО за помощью из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
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Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
Футбол
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии Наиля Умярова и других травмированных футболистов перед матчем 20-го тура РПЛ с «Динамо».
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Армия и оружие
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Из статьи: При президенте Реджепе Тайипе Эрдогане Турция обновила эту уникальную технику торга, умудрившись направить один пистолет в сторону Запада, а другой прижать к собственному виску.
Происшествия
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.