Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксОдин человек погиб в результате крушения вертолета под Астраханью

Один человек, по предварительным данным, погиб в результате крушения вертолета под Астраханью, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава Астраханской области. По данным собеседника агентства, на место происшествия выехала бригада скорой помощи из села Буруны.
Читать в источнике
Комментировать69

Подробнее о событии

Под Астраханью упал вертолёт

Астраханские новости16:11

Назван владелец разбившегося под Астраханью вертолета

Интерфакс13:36

В Астраханской области разбился вертолет

РИА Новости12:39

К поиску пропавшего под Астраханью вертолета Robinson направлен Ми-8

Пункт А14:22

В степи под Астраханью упал вертолет

Арбуз12:14

Вертолет потерпел крушение в Астраханской области

ТАСС11:50

По сообщению источника СМИ, известна личность пилота, управлявшего разбившимся под Астраханью вертолетом

Астрахань FM15:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:28, Ашберн
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБК вчера в 23:32
Авто

Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей стал больше

Газета.Ru 09:52
Происшествия

Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Известия 14:42
Общество

Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров Мечты»

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с президентом России Владимиром Путиным прибыли сегодня в Нагатинскую пойму, где дали старт работе нового парка развлечений «Остров мечты».
Москва. Северо-Запад вчера в 08:14
Экономика

Коронавирус принес в Китай рецессию

Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.
Вести.Ru 11:41
Здоровье

Пенсии начислят по-новому. Жизнь пенсионеров изменится с 1 марта

Ряд нормативных актов вступит в силу с 1 марта в России. Документы внесут изменения в жизнь пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 13:30
Политика

Президент Монголии оказался на карантине после визита в Китай

НТВ 04:06
Армия и оружие

Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Российская газета вчера в 07:41
Армия и оружие

Число погибших в Идлибе турецких военных превысило 30

Коммерсантъ вчера в 19:53
Игры

Авторы Baldur’s Gate 3 показали скриншоты дебютного геймплея

Накануне вечером в интернете появились первые скриншоты новой игры Baldur’s Gate 3. Разработчики разместили снимки за пару часов до официального анонса игры на французском портале JeuxActu.
Live24 вчера в 23:13
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru 11:12
Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

РИА Новости 14:06
Происшествия

Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани

Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Российская газета 12:24
Общество

Налоговая служба США инициировала слушания в отношении Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group.
РИА Новости 04:45
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости вчера в 02:19
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Известия вчера в 06:32
Путешествия

Туроператоры приостановили продажи туров в Италию

Ранее Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы жизни и здоровью в этих странах.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:20
Политика

Глава МИД Украины заявил о возможности переноса «нормандской встречи»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключил, что запланированная ранее на апрель встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» может быть перенесена на более поздний срок.
REGNUM 13:17
Шоу-бизнес

Кольцо в устрицах и платье за 10 миллионов: Лена Ленина рассказала о своей свадьбе

Праздник прошел с размахом: звездные гости, платье невесты за 10 миллионов рублей и квартира на Кипре в подарок.
Вести.Ru 10:35
Армия и оружие

Госдеп: Турция не запрашивала у НАТО помощь после инцидента в Идлибе

Анкара не обращалась в НАТО за помощью из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Московский Комсомолец 15:34
Экономика

Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
РИА Новости 04:54
Космос

Началось создание российской многоразовой ракеты

Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
ToDay News Ufa 03:33
Футбол

Тедеско рассказал о травмированных игроках перед игрой с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии Наиля Умярова и других травмированных футболистов перед матчем 20-го тура РПЛ с «Динамо».
Sport24.ru 04:53
Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Лезги газет 09:07
Здоровье

На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека

Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
РИА Новости вчера в 16:32
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 800 человек

В Италии количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось почти на четверть, составив 821 человека, погиб 21 больной.
Российская газета 14:04
Армия и оружие

«Блумберг»: Эрдоган направил один пистолет на Запад, а другой держит у собственного виска

Из статьи: При президенте Реджепе Тайипе Эрдогане Турция обновила эту уникальную технику торга, умудрившись направить один пистолет в сторону Запада, а другой прижать к собственному виску.
Военное обозрение 10:48
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Общество

В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное