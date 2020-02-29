Один человек, по предварительным данным, погиб в результате крушения вертолета под Астраханью, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава Астраханской области. По данным собеседника агентства, на место происшествия выехала бригада скорой помощи из села Буруны.

Один человек погиб в результате крушения вертолета под Астраханью

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