с чего всё началось

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы на базе ВВС США Херлберт-Филд во Флориде, сообщает WKRG со ссылкой на Военно-воздушные силы США. Согласно пресс-релизу, база некоторое время была заблокирована, сейчас доступ восстановлен.

Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде

Единоборства Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107. 13

Футбол Чемпион мира и Европы по футболу Хави заражен коронавирусом В составе сборной Испании Хави стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Хоккей Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев похоронен в Москве Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА. 6

Общество В России выделят миллиарды нуждающимся семьям с детьми «Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 от 7 лет нуждающимся семьям, это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона», — уточнил премьер-министр. 4

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 4,5K

Общество Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делают без прохождения техосмотра, однако из-за пандемии COVID-19 власти позволили автомобилистам временно оформлять страховку без диагностической карты. 19

Футбол Моуринью назвал себя чемпионом АПЛ и попросил медаль Можете дать мне медаль, — цитирует Goal.com Моуринью. Португалец возглавил английскую команду в ноябре прошлого года.

Происшествия К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева. 29

Происшествия СК завёл два новых дела о фотографиях нацистов в «Бессмертном полку» Следственный комитет возбудил ещё два уголовных дела в связи с публикацией фотографий нацистов на сайте движения «Бессмертный полк онлайн».

Общество В России выявили за сутки 5 871 случай заражения коронавирусом Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 871, общее количество заразившихся достигло 806 720.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова. 1,1K

Политика Трамп осудил Пентагон за запрет использовать флаг Конфедерации Президент США Дональд Трамп осудил решение главы Пентагона Марка Эспера запретить использование флага армии Конфедерации на национальных военных объектах. 6

Происшествия СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко. 474

Космос РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты Ракетно-космическая корпорация "Энергия", руководящая кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну, запатентовала схему полета к Луне, позволяющую отказаться от создания и использования сверхтяжелой ракеты. 4

Наука Найден фермент, который помогает коронавирусу проникать в клетки Молекулярные биологи из США нашли белковый механизм, делающий РНК коронавируса невидимой для иммунной системы тех клеток человека, в которые SARS-CoV-2 уже успел проникнуть, сообщается в научном журнале Nature Communications. 3