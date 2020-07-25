Происшествия
ИнтерфаксОдин человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде
Один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы на базе ВВС США Херлберт-Филд во Флориде, сообщает WKRG со ссылкой на Военно-воздушные силы США. Согласно пресс-релизу, база некоторое время была заблокирована, сейчас доступ восстановлен.
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с чего всё началось
"Сегодня на нашей базе произошли вооруженные внутренние беспорядки, в результате которых один человек погиб, один пострадал", — написала командир 1-го авиакрыла спецопераций авиабазы Джоселин Шермерхорн.РИА Новостивчера в 22:02
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Происшествия
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Российская газета 04:46
Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Коммерсантъ 05:47
Футбол
Чемпион мира и Европы по футболу Хави заражен коронавирусом
В составе сборной Испании Хави стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.
РИА Новости 05:35
Хоккей
Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев похоронен в Москве
Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА.
РИА Новости вчера в 08:34
Политика
Милонов предложил вернуть графу «национальность» в паспорт
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорт отметку о национальности.
Российская газета вчера в 03:05
Общество
В России выделят миллиарды нуждающимся семьям с детьми
«Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 от 7 лет нуждающимся семьям, это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона», — уточнил премьер-министр.
Lenta.ru вчера в 07:17
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Общество
Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО
Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делают без прохождения техосмотра, однако из-за пандемии COVID-19 власти позволили автомобилистам временно оформлять страховку без диагностической карты.
РИА Новости вчера в 21:38
Происшествия
Девять человек задержаны после драк армян и азербайджанцев в Москве
ТАСС уточняет со ссылкой на полицию, что речь идет об участниках столкновений между армянами и азербайджанцами, произошедших в Москве накануне.
РБК 05:44
Футбол
Моуринью назвал себя чемпионом АПЛ и попросил медаль
Можете дать мне медаль, — цитирует Goal.com Моуринью. Португалец возглавил английскую команду в ноябре прошлого года.
ProstoProSport 04:31
Происшествия
К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов
Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
ТАСС 01:57
Происшествия
СК завёл два новых дела о фотографиях нацистов в «Бессмертном полку»
Следственный комитет возбудил ещё два уголовных дела в связи с публикацией фотографий нацистов на сайте движения «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 05:49
Общество
В России выявили за сутки 5 871 случай заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 871, общее количество заразившихся достигло 806 720.
ТАСС 03:32
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Политика
Трамп осудил Пентагон за запрет использовать флаг Конфедерации
Президент США Дональд Трамп осудил решение главы Пентагона Марка Эспера запретить использование флага армии Конфедерации на национальных военных объектах.
РБК 03:48
Общество
Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки
Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы обратился к соотечественникам из-за беспорядков в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 03:56
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
РБК 05:41
Происшествия
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК вчера в 20:37
Армия и оружие
Пентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии
Коммерсантъ 04:44
Гаджеты
Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество
Эксперты Роскачества развеяли мифы, которые все еще витают вокруг разрядки и зарядки смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 00:42
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости 22 июля в 18:11
Общество
Sony раздала деньги подписчикам PS Plus в честь юбилея сервиса
24 июля многие подписчики PS Plus неожиданно получили от Sony небольшую сумму на счет учетной записи в PS Store.
CyberSport.ru 03:39
Кино
Компания Disney отложила премьеры своих фильмов из-за пандемии
В связи с коронавирусрм корпорация The Walt Disney Company отложила премьеру фильма «Мулан» и других картин.
Моя Москва.онлайн 03:26
Космос
РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
Ракетно-космическая корпорация "Энергия", руководящая кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну, запатентовала схему полета к Луне, позволяющую отказаться от создания и использования сверхтяжелой ракеты.
РИА Новости вчера в 20:37
Наука
Найден фермент, который помогает коронавирусу проникать в клетки
Молекулярные биологи из США нашли белковый механизм, делающий РНК коронавируса невидимой для иммунной системы тех клеток человека, в которые SARS-CoV-2 уже успел проникнуть, сообщается в научном журнале Nature Communications.
Live24 02:00
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor 23 июля в 02:49
Единоборства
Чемпион UFC Ян оскорбил белорусского бойца Орловского
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян оскорбил белорусского бойца-тяжеловеса Андрея Орловского.
RT на русском 01:44