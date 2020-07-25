Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксОдин человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы на базе ВВС США Херлберт-Филд во Флориде, сообщает WKRG со ссылкой на Военно-воздушные силы США. Согласно пресс-релизу, база некоторое время была заблокирована, сейчас доступ восстановлен.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось
"Сегодня на нашей базе произошли вооруженные внутренние беспорядки, в результате которых один человек погиб, один пострадал", — написала
 командир 1-го авиакрыла спецопераций авиабазы Джоселин Шермерхорн.
РИА Новостивчера в 22:02

Подробнее о событии

В результате стрельбы на базе ВВС США погиб один человек

RT на русскомвчера в 23:14

На базе ВВС США во Флориде произошла стрельба

ТАССвчера в 22:26

Стрельба произошла на базе ВВС США во Флориде

Известиявчера в 22:35

На американской военной базе в результате стрельбы погиб человек

Lenta.ruвчера в 22:31

Во Флориде один человек погиб при стрельбе на базе ВВС

РБКвчера в 22:58

На базе ВВС США во Флориде произошла стрельба, есть погибший

Газета.Ruвчера в 22:07

Во Флориде один человек погиб при стрельбе на базе ВВС

РИА Новостивчера в 22:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Происшествия

Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым

Российская газета 04:46
145
Единоборства

Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
13
Происшествия

При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

Коммерсантъ 05:47
333
Футбол

Чемпион мира и Европы по футболу Хави заражен коронавирусом

В составе сборной Испании Хави стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.
РИА Новости 05:35
Хоккей

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев похоронен в Москве

Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА.
РИА Новости вчера в 08:34
6
Политика

Милонов предложил вернуть графу «национальность» в паспорт

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорт отметку о национальности.
Российская газета вчера в 03:05
71
Общество

В России выделят миллиарды нуждающимся семьям с детьми

«Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 от 7 лет нуждающимся семьям, это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона», — уточнил премьер-министр.
Lenta.ru вчера в 07:17
4
Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
542
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
4,5K
Общество

Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО

Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делают без прохождения техосмотра, однако из-за пандемии COVID-19 власти позволили автомобилистам временно оформлять страховку без диагностической карты.
РИА Новости вчера в 21:38
19
Происшествия

Девять человек задержаны после драк армян и азербайджанцев в Москве

ТАСС уточняет со ссылкой на полицию, что речь идет об участниках столкновений между армянами и азербайджанцами, произошедших в Москве накануне.
РБК 05:44
4
Футбол

Моуринью назвал себя чемпионом АПЛ и попросил медаль

Можете дать мне медаль, — цитирует Goal.com Моуринью. Португалец возглавил английскую команду в ноябре прошлого года.
ProstoProSport 04:31
Происшествия

К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов

Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
ТАСС 01:57
29
Происшествия

СК завёл два новых дела о фотографиях нацистов в «Бессмертном полку»

Следственный комитет возбудил ещё два уголовных дела в связи с публикацией фотографий нацистов на сайте движения «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 05:49
Общество

В России выявили за сутки 5 871 случай заражения коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 871, общее количество заразившихся достигло 806 720.
ТАСС 03:32
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
1,1K
Политика

Трамп осудил Пентагон за запрет использовать флаг Конфедерации

Президент США Дональд Трамп осудил решение главы Пентагона Марка Эспера запретить использование флага армии Конфедерации на национальных военных объектах.
РБК 03:48
6
Общество

Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки

Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы обратился к соотечественникам из-за беспорядков в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 03:56
108
Происшествия

В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек

В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
РБК 05:41
2
Происшествия

Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении

Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК вчера в 20:37
51
Армия и оружие

Пентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии

Коммерсантъ 04:44
80
Гаджеты

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Эксперты Роскачества развеяли мифы, которые все еще витают вокруг разрядки и зарядки смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 00:42
32
Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости 22 июля в 18:11
474
Общество

Sony раздала деньги подписчикам PS Plus в честь юбилея сервиса

24 июля многие подписчики PS Plus неожиданно получили от Sony небольшую сумму на счет учетной записи в PS Store.
CyberSport.ru 03:39
3
Кино

Компания Disney отложила премьеры своих фильмов из-за пандемии

В связи с коронавирусрм корпорация The Walt Disney Company отложила премьеру фильма «Мулан» и других картин.
Моя Москва.онлайн 03:26
15
Космос

РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты

Ракетно-космическая корпорация "Энергия", руководящая кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну, запатентовала схему полета к Луне, позволяющую отказаться от создания и использования сверхтяжелой ракеты.
РИА Новости вчера в 20:37
4
Наука

Найден фермент, который помогает коронавирусу проникать в клетки

Молекулярные биологи из США нашли белковый механизм, делающий РНК коронавируса невидимой для иммунной системы тех клеток человека, в которые SARS-CoV-2 уже успел проникнуть, сообщается в научном журнале Nature Communications.
Live24 02:00
3
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor 23 июля в 02:49
206
Единоборства

Чемпион UFC Ян оскорбил белорусского бойца Орловского

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян оскорбил белорусского бойца-тяжеловеса Андрея Орловского.
RT на русском 01:44
2
Шоу-бизнес

45-летний Константин Богомолов опубликовал архивную детскую фотографию

Вокруг ТВ 05:04
7
Главное