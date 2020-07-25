Происшествия
ИнтерфаксОдин человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде
Один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы на базе ВВС США Херлберт-Филд во Флориде, сообщает WKRG со ссылкой на Военно-воздушные силы США. Согласно пресс-релизу, база некоторое время была заблокирована, сейчас доступ восстановлен.
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с чего всё началось
"Сегодня на нашей базе произошли вооруженные внутренние беспорядки, в результате которых один человек погиб, один пострадал", — написала командир 1-го авиакрыла спецопераций авиабазы Джоселин Шермерхорн.РИА Новостивчера в 22:02
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Шоу-бизнес
Ольга Зуева показала фото маленькой дочки от Данилы Козловского
NewInform 23 июля в 13:53
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Экономика
Доходы россиян продолжат падать после выхода из кризиса
Реальные располагаемые доходы россиян могут продолжить снижаться и после выхода из кризиса.
URA.Ru 03:43
Происшествия
В Керченском проливе затонул бронетранспортер
РИА Новости 04:10
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Общество
В России за сутки умерли от коронавируса 146 человек
За сутки в России выявили 5 871 новых случаев коронавируса (4 на 100 тысяч), выздоровели 8 366 человек.
Телеканал RTVI 03:49
Общество
С 25 июля разрешена работа ресторанов и кафе в Калининграде
«Остаются закрытыми рестораны, бары, кафе и фудкорты, расположенные в торговых центрах и комплексах, однако не ограничивается работа их летних террас», - добавили в правительстве.
Каскад вчера в 12:00
Происшествия
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости вчера в 12:53
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Гаджеты
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с 2 метров
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
Дни24 вчера в 03:57
Общество
В Хабаровск для борьбы с COVID прилетят почти 30 московских врачей
РИА Новости вчера в 21:46
Авто
Skoda обновила свои модели в России
Компания Skoda обновила оснащение своих моделей, представленных на российском рынке.
За рулем Кубань 01:54
Гаджеты
Apple может отложить презентацию iPhone 12 до октября
Американская корпорация Apple может представить смартфоны 12-го поколения только в октябре, а выпуск iPhone 12 с поддержкой сетей 5-го поколения ожидается в последний месяц осени.
NewInform 02:22
Общество
Центр Чумакова подал заявку на поставку вакцины от коронавируса
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН подал заявку на участие в международном тендере ВОЗ на поставку вакцины от коронавируса.
Известия 03:38
Путешествия
Российские туроператоры открыли бронирование поездок в Турцию
Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию, с которой Россия с 1 августа возобновит авиасообщение.
РБК вчера в 10:04
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе в Ленинградской области
Три человека погибли в аварии на автодороге Сижно - Будилово - Осьмино в Ленинградской области.
ТАСС 04:01
Наука
Ученые предложили новый метод лечения «бессмертного» вируса
Принцип нового метода основывается на том, что его молекулы просачиваются в белковую оболочку вируса, после чего мешают генам покинуть вирус и заразить клетки.
Live24 03:10
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Билл и Тед» с Киану Ривзом
В пятницу, 24 июля, в сети появился новый трейлер киноленты "Билл и Тед". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Orion Pictures.
Piter.tv вчера в 07:43
Наука
5 минут — это мало? Сколько должен длиться хороший секс — отвечают врачи
Коротким сексом ученые называют половой акт длительностью 1–2 минуты, нормальным — 3–7 минут, а хороший (у них оптимальный) — 7–13 минут.
НГС вчера в 22:30
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru вчера в 11:30
Политика
Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы обратился к соотечественникам из-за беспорядков в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 03:56
Кино
Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов
НТВ 23 июля в 20:47
Наука
Подтверждена способность собак вынюхивать коронавирус
Evo-rus.com 02:15
Религия
В соборе Святой Софии впервые за 86 лет прошел пятничный намаз
РБК вчера в 07:52
Здоровье
В Хакасии заболевшие CОVID-19 посещали летние кафе
При проведении эпидемиологических расследований по выявлению условий возникновения инфекционного заболевания устанавливаются факты посещения летних кафе людей с признаками ОРВИ, которым в последующем установлен диагноз новая коронавирусная инфекция.
ИА Хакасия 22 июля в 04:53