с чего всё началось

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы на базе ВВС США Херлберт-Филд во Флориде, сообщает WKRG со ссылкой на Военно-воздушные силы США. Согласно пресс-релизу, база некоторое время была заблокирована, сейчас доступ восстановлен.

Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде

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Общество В России за сутки умерли от коронавируса 146 человек За сутки в России выявили 5 871 новых случаев коронавируса (4 на 100 тысяч), выздоровели 8 366 человек.

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Гаджеты Apple может отложить презентацию iPhone 12 до октября Американская корпорация Apple может представить смартфоны 12-го поколения только в октябре, а выпуск iPhone 12 с поддержкой сетей 5-го поколения ожидается в последний месяц осени. 1

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Происшествия Три человека погибли в ДТП на трассе в Ленинградской области Три человека погибли в аварии на автодороге Сижно - Будилово - Осьмино в Ленинградской области.

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Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 1,4K

Киберспорт Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.