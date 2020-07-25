Происшествия
ИнтерфаксОдин человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде
Один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы на базе ВВС США Херлберт-Филд во Флориде, сообщает WKRG со ссылкой на Военно-воздушные силы США. Согласно пресс-релизу, база некоторое время была заблокирована, сейчас доступ восстановлен.
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с чего всё началось
"Сегодня на нашей базе произошли вооруженные внутренние беспорядки, в результате которых один человек погиб, один пострадал", — написала командир 1-го авиакрыла спецопераций авиабазы Джоселин Шермерхорн.РИА Новостивчера в 22:02
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Кино
В Калининграде открылся кинофестиваль «Балтийский онлайн-дебют»
ТАСС вчера в 16:13
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Общество
Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Турции, Британии и Танзании
Ограничения на въезд в Россию снимаются для граждан Танзании, Великобритании и Турции, сообщает ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:47
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Общество
В Челябинской области режим повышенной готовности продлен до 9 августа
В Челябинской области режим повышенной готовности продлен до 9 августа 2020 года.
Urbc.Ru вчера в 04:59
Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
CT news 23 июля в 12:19
Здоровье
В Воронежской области выявили ещё 99 случаев заражения коронавирусом
В Воронежской области выявили ещё 99 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в субботу, 25 июля.
Вести Воронеж 02:36
Здоровье
В Саратовской области добились двух показателей для снятия ограничений
На сегодняшнем брифинге в минздраве начальник отдела эпидемиологического надзора Регионального Роспотребнадзора Галина Архипова сообщила, что Саратовская область по-прежнему не готова ко второму этапу снятия ограничений.
АиФ Саратов 23 июля в 05:59
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости 23 июля в 18:17
Общество
В России выделят миллиарды нуждающимся семьям с детьми
«Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 от 7 лет нуждающимся семьям, это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона», — уточнил премьер-министр.
Lenta.ru вчера в 07:17
Здоровье
В Батайске после капремонта открыли две детские поликлиники
Donnews.ru вчера в 04:55
Шоу-бизнес
Собчак подарила Богомолову короткометражный фильм на день рождения
Собчак сняла фильм продолжительностью 27 минут, а называется работа «Метод».
RuNews24.ru вчера в 12:07
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
РИА Новости 23 июля в 21:36
Политика
Почти две трети американцев боятся выражать свою политическую позицию
Более 62% американских граждан боятся высказывать свои политические взгляды, свидетельствуют результаты июльского опроса Института Катона.
Известия вчера в 23:59
Футбол
«Зенит» согласовал с «Ливерпулем» трансфер Ловрена
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен близок к переходу в "Зенит".
Soccer.ru вчера в 12:12
Общество
На Урале и в Поволжье в выходные похолодает почти на 20 градусов
На Урале и Поволжье на выходных столбики термометров опустятся почти на 20 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Известия вчера в 20:33
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 августа. Обзор Вестей.Ru
Повышение пенсий С 1 августа произойдет повышение пенсий трем категориям пенсионеров. Так, вырастут выплаты работающим пенсионерам.
Вести.Ru вчера в 08:28
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM 23 июля в 17:04
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Происшествия
В кафе азербайджанской кухни в Москве разбили витрины
"Неизвестные разбили витрины в кафе азербайджанской кухни на Мосфильмовской улице и скрылись на трех автомобилях", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 15:17
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили израильский БПЛА в провинции Кунейтра
По информации СМИ, беспилотник сбили над населенным пунктом Эль-Хадер в провинции Кунейтра.
Слово и Дело вчера в 12:39
Происшествия
Красноярец задержан за организацию убийства собственной экс-жены
ИА Запад24 вчера в 05:58
Общество
Россиянам предложили альтернативу утреннему кофе
Полезной для сердца и нервной системы альтернативой могут выступить кофейные зерна в шоколаде, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.
РИА Новости вчера в 23:26
Экономика
На достройку системы ЕГИСЗ в 14 регионах направят 300 млн рублей
На заседании правительства 24 июля Мишустин отметил, что создание единого цифрового контура на основе ЕГИСЗ «снизит бумажную нагрузку на врачей».
Vademecum вчера в 12:39
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Общество
В МЧС назвали признаки теплового удара
Головокружение, слабость и головная боль являются начальными признаками теплового удара.
Актуальные Новости 00:25
Игры
«ВКонтакте» представила каталог игр, которые можно скачать на компьютер
Игры можно купить и установить на ПК, в отдельных случаях действуют скидки до 30 процентов.
Evo-rus.com вчера в 09:43
Авто
Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера
Итальянский Fiat готовит к выходу два новых кроссовера для бразильского рынка.
Автоновости дня вчера в 05:40