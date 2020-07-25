с чего всё началось

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы на базе ВВС США Херлберт-Филд во Флориде, сообщает WKRG со ссылкой на Военно-воздушные силы США. Согласно пресс-релизу, база некоторое время была заблокирована, сейчас доступ восстановлен.

Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде

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