Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде
Один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы на базе ВВС США Херлберт-Филд во Флориде, сообщает WKRG со ссылкой на Военно-воздушные силы США. Согласно пресс-релизу, база некоторое время была заблокирована, сейчас доступ восстановлен.В источнике
С чего всё началось
"Сегодня на нашей базе произошли вооруженные внутренние беспорядки, в результате которых один человек погиб, один пострадал", — написала
командир 1-го авиакрыла спецопераций авиабазы Джоселин Шермерхорн.
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