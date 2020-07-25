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Интерфакс
Интерфакс

Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы на базе ВВС США Херлберт-Филд во Флориде, сообщает WKRG со ссылкой на Военно-воздушные силы США. Согласно пресс-релизу, база некоторое время была заблокирована, сейчас доступ восстановлен.В источнике
С чего всё началось
"Сегодня на нашей базе произошли вооруженные внутренние беспорядки, в результате которых один человек погиб, один пострадал", — написала
 командир 1-го авиакрыла спецопераций авиабазы Джоселин Шермерхорн.
РИА Новости22:02
Подробнее о событии
RT на русском

В результате стрельбы на базе ВВС США погиб один человек

RT на русском23:14
РИА Новости

Во Флориде один человек погиб при стрельбе на базе ВВС

РИА Новости22:02
Известия

Стрельба произошла на базе ВВС США во Флориде

Известия22:35
Lenta.ru

На американской военной базе в результате стрельбы погиб человек

Lenta.ru22:31
ТАСС

На базе ВВС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС22:26
Газета.Ru

На базе ВВС США во Флориде произошла стрельба, есть погибший

Газета.Ru22:07
РБК

Во Флориде один человек погиб при стрельбе на базе ВВС

РБК22:58

Кевин Магнуссен – либо Haas, либо Alfa Romeo?

Датчанин выступает за американскую команду уже четвёртый сезон, и в целом его репутация лучше, чем у Романа Грожана, его напарника, но контракт Магнуссена с Haas тоже истекает в конце года, а это уже повод порассуждать о возможных вариантах продолжения карьеры.
Кевин Магнуссен – либо Haas, либо Alfa Romeo?
F1news.ruвчера в 14:57

МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ruвчера в 14:53
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В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии

RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новостивчера в 04:57
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
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GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Широкой публике представлен первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на YouTube-канал, компания GSC провела презентацию Xbox и показала первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Игроки погружаются в один из крупнейших миров с радиацией, аномалией и мутантами.
ToDay News Ufaвчера в 02:15
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