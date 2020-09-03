Происшествия
Российская газетаВ Приморье во время тайфуна «Майсак» погиб человек
Во время урагана, который вызвал прошедший накануне над районами Приморья тайфун "Майсак", в селе Лукьяновка Шкотовского района погиб человек. Как сообщила пресс-служба правительства края, его убило упавшее дерево. Личность погибшего устанавливается.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7394 источника, обновлено в 21:27, Ашберн
Происшествия
Учеников 25 гимназии в Благовещенске эвакуировали
ИА Порт Амур 20:49
Здоровье
Названы пять продуктов для продления молодости
Названы пять продуктов, регулярное употребление которых способно повернуть время вспять.
Сиб.фм вчера в 23:50
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о «невыносимой жаре» в ряде российских регионов в ближайшее время.
Известия 19:13
Политика
США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом
Постоянный представитель Соединенных Штатов при ОБСЕ Джеймс Гилмор выразил обеспокоенность ситуацией, складывающейся в Белоруссии.
Аргументы и Факты 19:50
Экономика
Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум
Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум.
Lenta.ru 17:42
Здоровье
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19
Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19.
Lenta.ru 10:52
Космос
Европейский телескоп сделал самые детальные снимки поверхности Солнца
Астрономы из ФРГ, использующие самый крупный на европейской территории телескоп GREGOR сделали самые подробные снимки солнечной поверхности.
Discover24 11:06
Общество
Граждане РФ начнут получать новую выплату 12 тыс. руб. со 2 сентября
Речь идет о специалистах, которые работают в сферах, которые считаются социально или экономически значимыми для страны.
Evo-rus.com 06:28
Шоу-бизнес
Открытые ноги выдали возраст стареющей Борисовой на фото с Прокловой
В комментариях считают, что ноги, в отличие от лица, выдают реальный возраст Даны, так как не могут быть скорректированы "уколами красоты".
Экономика сегодня вчера в 11:29
Космос
Утечка воздуха из Международной космической станции продолжается
Международная космическая станция (МКС) всегда «стравливает» немножко воздуха в космос, это неизбежно, говорят специалисты.
LentaChel.ru 10:10
Финансы
Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года
Эксперты предсказали, каким будет курс национальной валюты к концу 2020 года.
Газета.Ru 16:28
Политика
Трамп высказался за наличие хороших отношений между Россией и США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае налаживания хороших отношений с Россией, для Америки это стало бы позитивным событием.
Газета.Ru 20:46
Космос
Астрономы впервые наблюдали зарождение планеты у тройной звезды
РИА Новости 14:00
Политика
Правительство ФРГ: Навального отравили веществом из группы «Новичок»
Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 12:44
Авто
Главной мечтой жителей России стал немецкий полноприводный внедорожник
Tvoe-avto.com 02:24
Шоу-бизнес
53-летняя Рената Литвинова поделилась пляжным фото
53-летняя Рената Литвинова поделилась пляжным фото Где именно отдыхает Рената Литвинова — остается только гадать, но еще недавно режиссер публиковала фотографии с французского побережья, где признавалась, что не любит День знаний.
Вокруг ТВ 11:40
Авто
Honda и GM решили создать стратегический альянс в Северной Америке
Производитель из Японии Honda Motor и крупнейшая автомобильная компания из Соединенных Штатов General Motors договорились о создании на территории Северной Америки совместного бизнеса.
Car.ru 14:51
Политика
Пушков оценил угрозы США в адрес России из-за Белоруссии
«Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идет речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном: США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России», — написал сенатор.
Lenta.ru 21:07
Хоккей
«Спартак» проиграл «Локомотиву» в матче КХЛ
ProstoProSport 14:44
Общество
В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
В Москве задержали исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, сообщила РИА Новости председатель организации Анастасия Буракова.
РИА Новости 13:43
Политика
Минфин замыкает информационные системы в единый периметр
Минфин замыкает информационные системы в единый периметр Минфин опубликовал на regulation.gov.ru два проекта постановлений правительства с обширными поправками в нормы о регулировании госзакупок.
Коммерсантъ 16:03
Политика
Премьер Швеции призвал расследовать произошедшее с Навальным
Премьер-министр Швеции Стефан Левен призвал российские власти расследовать произошедшее с блогером Алексеем Навальным.
РИА Новости 10:53
Общество
Развеян популярный миф о плавленом сыре
РИА Новости 19:08
Здоровье
Волонтеры и ординаторы помогут врачам медучреждений Удмуртии
Волонтеры и ординаторы помогут врачам медорганизаций Удмуртии.
ИА Удмуртия вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой удивила фанатов обнаженными фото
Дочь Ларисы Гузеевой показала пользователям свое обнаженное фото, которое они восприняли с негативом.
CT news 13:06
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток средств с банковских депозитов
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в текущем году зафиксирован рекордный отток средств россиян с банковских депозитов в другие формы сбережения, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:42