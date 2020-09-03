Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Приморье во время тайфуна «Майсак» погиб человек

Во время урагана, который вызвал прошедший накануне над районами Приморья тайфун "Майсак", в селе Лукьяновка Шкотовского района погиб человек. Как сообщила пресс-служба правительства края, его убило упавшее дерево. Личность погибшего устанавливается.
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Житель Приморья погиб из-за упавшего дерева во время тайфуна «Майсак»

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