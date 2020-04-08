Коронавирус
ИнтерфаксОдин человек погиб из-за взрыва газа в доме под Нижним Новгородом
Спасатели извлекли одного выжившего и одного погибшего из-под завалов дома, обрушившегося в результате взрыва газа в Нижегородской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
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с чего всё началось
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — заявили в ведомстве.RT на русском20:44
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Происшествия
Ещё 3 случая заражения коронавирусом выявлено в Приморье
Один мужчина недавно прибыл из США. Он наблюдался дома и был выявлен на ранней стадии заболевания.
Общество
Сегодня жителей региона ждет Суперлуние
Здоровье
Ведение взрослых пациентов с внебольничной пневмонией — новый алгоритм
Минздрав России представил алгоритм оказания помощи взрослому населению с внебольничными пневмониями (ВП), разработанный совместно с главным внештатным специалистом пульмонологом Минздрава России С.Н. Авдеевым (письмо Министерства здравоохранения РФ от 6 марта 2020 г. № 30-4/И2-2702).
Экономика
Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»
Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
Здоровье
Доктор Комаровский назвал эффективное средство защиты от коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о медицинских масках и назвал эффективное средство защиты от коронавируса.
Общество
ФАС опровергла согласование повышения цен на ряд продуктов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла информацию о согласовании повышения цен на ряд продуктов, среди которых хлеб, консервы и чай.
Общество
7 апреля Япония вводит режим ЧС
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Наука
Точные эксперименты не подтвердили наличие у нашей Вселенной дополнительных свернутых измерений
Чтобы обнаружить «утекание» части гравитационной энергии в дополнительные измерения, приходится ставить сверхточные опыты в строго контролируемых лабораторных условиях.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 1,50% — до $33,60 за баррель.
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Экономика
Кудрин оценил необходимую экономике господдержку минимум в 7% ВВП
Обещанная поддержка государства экономике уже превышает 5% ВВП, если считать выпадающие доходы от падения цен на нефть в размере 3–4 трлн руб. только на федеральном уровне, которые предстоит заместить правительству, заявил РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Религия
Церемония схождения Благодатного огня пройдет без паломников
Ежегодная церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле пройдет без присутствия паломников из-за распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери
Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Музыка
Американский певец Джон Прайн скончался от коронавируса
Во вторник, 7 апреля, от осложнений коронавируса COVID-19 скончался американский певец Джон Прайн, который пять десятилетий писал и исполнял песни в стиле кантри- и фолк-музыки, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на семью музыканта.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Здоровье
В Алтайском крае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае за прошедшие сутки, число зараженных составило 18 человек.
Происшествия
Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Общество
В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736
За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Наука
Ученый: Земле грозит катастрофа хуже последнего массового вымирания
Общество
Лукашенко рассказал об избирательности коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус атакует людей с вредными привычками.
Происшествия
Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в больницу подмосковного Одинцово с травмами, полученными в ссоре с соседкой по даче.
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма
Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Шоу-бизнес
Иглесиас впервые показал видео с младшей дочкой от Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас впервые показал поклонникам свою двухмесячную дочку Машу.
Происшествия
В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»
Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.