Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксОдин человек погиб из-за взрыва газа в доме под Нижним Новгородом

Спасатели извлекли одного выжившего и одного погибшего из-под завалов дома, обрушившегося в результате взрыва газа в Нижегородской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — заявили
 в ведомстве.
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Из-под завалов дома в Нижегородской области извлекли выжившего человека

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