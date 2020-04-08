с чего всё началось

Спасатели извлекли одного выжившего и одного погибшего из-под завалов дома, обрушившегося в результате взрыва газа в Нижегородской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

Один человек погиб из-за взрыва газа в доме под Нижним Новгородом

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