Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъОдин человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. Всего пострадали семь человек, один из них погиб, один человек госпитализирован, пять человек получили медицинскую помощь на месте.
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с чего всё началось
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — заявили
 в ведомстве.
RT на русскомвчера в 20:44

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Главные новости к утру 8 апреля

Коммерсантъ00:10

Трое госпитализированы после взрыва в доме в Нижегородской области

РИА Новостивчера в 21:12

Что случилось этой ночью: среда, 8 апреля

Интерфакс00:30

Из-под завалов дома в Нижегородской области извлекли выжившего человека

РБКвчера в 21:01

Состояние мужчины, извлеченного из-под завалов в Нижегородской области, крайне тяжелое

ТАСС00:19

После взрыва газа в Филинском возбуждено уголовное дело

RT на русскомвчера в 20:44

В Нижегородской области рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа

Известия00:52
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Общество

Мэрия Уфы выделила участок под крематорий

UfaTime.ru вчера в 21:43
Шоу-бизнес

Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился

Известия вчера в 23:45
Общество

В США число жертв коронавируса достигло рекордных 1736 в сутки

Количество умерших в Соединенных Штатах из-за коронавируса достигло самого высокого показателя в сутки - 1 736 человек.
Газета.Ru вчера в 20:54
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 12:27
Политика

Путин о коронавирусе: Пик эпидемии еще не пройден

Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден.
РЕН ТВ вчера в 09:14
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском вчера в 00:16
Происшествия

В Хабаровском крае скончалась первая пациентка с коронавирусом

РИА Новости вчера в 23:36
Происшествия

В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19

Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
REGNUM вчера в 10:06
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости 06 апреля в 04:11
Экономика

Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России

Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
REGNUM 00:35
Политика

Трамп допустил возможность приостановки взносов в ВОЗ

Власти США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Российская газета вчера в 20:16
Футбол

Легендарный нападающий «Тоттенхэма» Джимми Гривз попал в больницу

Легенда «Тоттенхэма» и сборной Англии Джимми Гривз был госпитализирован в Челмсфорд, что находится недалеко от своего дома в Эссексе.
Евро-футбол.ру вчера в 19:14
Биатлон

Сборная России по биатлону может остаться без главного тренера

Пост главного тренера сборной занимает Анатолий Хованцев, назначенный союзом на эту должность в мае 2018 года.
REGNUM вчера в 16:39
Происшествия

Сильный ураган в Омске сносил даже балконы

Мощный ветер, разгулявший в Омске вечером во вторник, 7 апреля, оставил за собой множество следов.
РИА СуперОмск вчера в 22:40
Здоровье

Медицинская маска vs респиратор. Что лучше защищает от инфекции

Медицинская маска защищает от инфекции окружающих, в то время как респиратор с клапаном наоборот защищает носителя.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Умерла бывшая жена Александра Малинина

Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Московский Комсомолец вчера в 06:31
Общество

Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России

Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
BFM.ru вчера в 16:37
Экономика

Экспорт золота из России вырос в семь раз

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт драгметаллов вырос в семь раз.
REGNUM вчера в 08:13
Общество

Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 16:39
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

РБК вчера в 21:33
Музыка

Американский певец Джон Прайн скончался от коронавируса

Во вторник, 7 апреля, от осложнений коронавируса COVID-19 скончался американский певец Джон Прайн, который пять десятилетий писал и исполнял песни в стиле кантри- и фолк-музыки, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на семью музыканта.
Комсомольская правда вчера в 22:29
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с гражданами России, пожелавшими вернуться на родину.
Вести.Ru 00:28
Происшествия

Ещё у двух новосибирцев подтвердился COVID-19

Новосибирск, 8 апреля 2020, 06:46 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждены два новых случая заражения COVID-19.
REGNUM вчера в 23:46
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv вчера в 05:44
Происшествия

В Москве избили экс-солиста «На-На» Валерия Юрина

В Москве неизвестный избил бывшего солиста популярной группы «На-На» Валерия Юрина.
Культуромания вчера в 13:21
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия вчера в 07:03
Экономика

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском 06 апреля в 16:02
Здоровье

В Алтайском крае выявили шесть новых случаев заболевания COVID-19

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае за минувшие сутки, общее число заболевших выросло до 18 человек, сообщает во вторник вечером региональный оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 21:52
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