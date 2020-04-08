Коронавирус
КоммерсантъОдин человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области
В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. Всего пострадали семь человек, один из них погиб, один человек госпитализирован, пять человек получили медицинскую помощь на месте.
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с чего всё началось
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — заявили в ведомстве.RT на русскомвчера в 20:44
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Общество
Мэрия Уфы выделила участок под крематорий
Шоу-бизнес
Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился
Общество
В США число жертв коронавируса достигло рекордных 1736 в сутки
Количество умерших в Соединенных Штатах из-за коронавируса достигло самого высокого показателя в сутки - 1 736 человек.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
Политика
Путин о коронавирусе: Пик эпидемии еще не пройден
Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Происшествия
В Хабаровском крае скончалась первая пациентка с коронавирусом
Происшествия
В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19
Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Экономика
Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России
Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
Политика
Трамп допустил возможность приостановки взносов в ВОЗ
Власти США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Футбол
Легендарный нападающий «Тоттенхэма» Джимми Гривз попал в больницу
Легенда «Тоттенхэма» и сборной Англии Джимми Гривз был госпитализирован в Челмсфорд, что находится недалеко от своего дома в Эссексе.
Биатлон
Сборная России по биатлону может остаться без главного тренера
Пост главного тренера сборной занимает Анатолий Хованцев, назначенный союзом на эту должность в мае 2018 года.
Происшествия
Сильный ураган в Омске сносил даже балконы
Мощный ветер, разгулявший в Омске вечером во вторник, 7 апреля, оставил за собой множество следов.
Здоровье
Медицинская маска vs респиратор. Что лучше защищает от инфекции
Медицинская маска защищает от инфекции окружающих, в то время как респиратор с клапаном наоборот защищает носителя.
Шоу-бизнес
Умерла бывшая жена Александра Малинина
Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
Экономика
Экспорт золота из России вырос в семь раз
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт драгметаллов вырос в семь раз.
Общество
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Музыка
Американский певец Джон Прайн скончался от коронавируса
Во вторник, 7 апреля, от осложнений коронавируса COVID-19 скончался американский певец Джон Прайн, который пять десятилетий писал и исполнял песни в стиле кантри- и фолк-музыки, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на семью музыканта.
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма
Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Общество
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с гражданами России, пожелавшими вернуться на родину.
Происшествия
Ещё у двух новосибирцев подтвердился COVID-19
Новосибирск, 8 апреля 2020, 06:46 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждены два новых случая заражения COVID-19.
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Происшествия
В Москве избили экс-солиста «На-На» Валерия Юрина
В Москве неизвестный избил бывшего солиста популярной группы «На-На» Валерия Юрина.
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Здоровье
В Алтайском крае выявили шесть новых случаев заболевания COVID-19
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае за минувшие сутки, общее число заболевших выросло до 18 человек, сообщает во вторник вечером региональный оперативный штаб.