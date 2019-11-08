Происшествия

ИзвестияИзвестияОдин человек погиб в результате взрывов в Бишкеке

Один человек погиб в результате взрывов в центре Бишкека. Об этом в пятницу, 8 ноября, «РИА Новости» сообщил директор центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов. «В настоящий момент известно об одном погибшем и 15 пострадавших», — заявил он.
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Взрыв в центре Бишкека попал на видео

РИА Новости06:25

Причиной взрывов в Бишкеке назвали газовые баллоны

Фергана05:23

Один человек погиб в результате взрывов в Бишкеке

Известия04:49

Момент взрыва в кафе в Бишкеке попал на видео

РБК06:59

В кафе в центре Бишкека произошел взрыв

ТАСС03:17

Один человек погиб и 13 пострадали при взрывах в кафе в Бишкеке

RT на русском06:46

В мэрии рассказали о состоянии и характере травм детей, пострадавших при пожаре

Sputnik Кыргызстан11:43
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Видеофакт. В центре Бишкека в кафе прогремели три взрыва: один человек погиб, есть раненые

КП - Беларусь10:49

Cерия взрывов сотрясла центр Бишкека

Вести.UZ04:37

Очевидец пожара в центре Бишкека: Люди выбегали из кафе почти без одежды - она сгорела в огне

КП - Бишкек09:09
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 11:49, Ашберн
Политика

Путин и Токаев встретились в Омске

Вестник Кавказа вчера в 09:45
Общество

Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 11:28
Футбол

Новиков утвержден главным тренером «Динамо»

Руководство футбольного клуба "Динамо" (Москва) утвердило Кирилла Новикова на посту главного тренера, сообщается на сайте команды.
РИА Новости 11:11
Политика

Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Председательствующий судья Ахмед Юсуф считает, что все возражения Российской Федерации относительно того, что у Международного суда в Гааге нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины к РФ, не могут быть приняты, и, соответственно, иск в любом случае будет рассмотрен, даже если российская сторона, откажется принимать участие в процессе.
REGNUM 10:24
Транспорт

Воробьев и Собянин проверили готовность МЦД

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым проверил готовность к открытию первых линий Московских центральных диаметров (МЦД).
Lenta.ru 09:30
Политика

Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия

Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
ТАСС 04:33
Общество

Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен

Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
Происшествия

Пассажир умер на борту вылетевшего из Москвы самолета

Самолет, вылетевший из московского аэропорта Домодедово в Фергану, совершил вынужденную посадку в Самаре из-за ухудшения состояния одного из пассажиров.
РБК 08:52
Единоборства

Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои

Lenta.ru 10:03
Политика

Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве

Lenta.ru 10:24
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 06 ноября в 11:09
Политика

В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ

7 октября стало известно, что около семи человек из российской делегации не получили американские визы, необходимые для участия в сессии первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.
Известия вчера в 16:27
Шоу-бизнес

Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века

Телепрограмма вчера в 06:54
Экономика

В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор

Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Общество

«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ

В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости 07:44
Экономика

Общее состояние миллиардеров снизилось впервые с 2015 года

Общее состояние всех долларовых миллиардеров в мире снизилось в 2018 году на 4,3%, до $8,5 трлн.
Коммерсантъ 07:28
Кино

В Disney назвали своих претендентов на «Оскар»

Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».
Культуромания 08:20
Музыка

Стала известна дата заключительного концерта группы «Ленинград»

МР7.ру 10:47
Политика

В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России

В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
РИА Новости 05:36
Политика

Трамп отказался полностью отменить пошлины на продукцию из Китая

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет полностью отменять все пошлины на продукцию из Китая.
Газета.Ru 10:40
Наука

Ученые нашли связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Ученые опросили более трех тысяч человек из разных стран мира и выяснили, что уверенность в существовании демонов и злых духов больше распространена в странах, где выше вероятность инфекционных заболеваний.
Волгоградская правда 06 ноября в 00:43
Общество

Синоптики предсказали москвичам «вишневую» зиму

Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Политика

Дональда Трампа оштрафовали на 2 млн долларов

Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа выплатить нескольким некоммерческим организациям компенсацию в размере двух миллионов долларов за то, что он использовал благотворительный фонд Trump Foundation для продвижения собственных политических и деловых интересов.
ТК Звезда 01:25
Авто

В Mercedes-Benz подтвердили появление электрического G-Class

Известно, что в гараже голливудского актера уже имеется полностью электрический G-Class, сделанный по специальному заказу.
Motor 03:57
Транспорт

Начались продажи билетов на поезда в Крым

В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.
Российская газета 02:02
Политика

«Би-би-си» ответил на обвинения в искажении слов Кадырова

Телеканал "Би-би-си" утверждает, что перевод слов чеченского лидера Рамзана Кадырова о пользователях сети, был точным.
Газета.Ru 11:40
Религия

РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха

Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.
RT на русском 09:23
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг смартфонов

Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.
Москва 24 03:32
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
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