Один человек погиб в результате взрывов в центре Бишкека. Об этом в пятницу, 8 ноября, «РИА Новости» сообщил директор центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов. «В настоящий момент известно об одном погибшем и 15 пострадавших», — заявил он.

Один человек погиб в результате взрывов в Бишкеке

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