Происшествия
РБКНеизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе
В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter. По данным ведомства, угрозы жизни пострадавшим нет. Инцидент произошел на Хеннепин-авеню в юго-западной части города.
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Общество
Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации пяти врачам, в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису Проценко, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в воскресенье.
РИА Новости 03:26
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru вчера в 10:51
Происшествия
Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне
В Астрахани следователи обнаружили залитое в бетон тело 12-летнего мальчика, который числился пропавшим с марта этого года, говорится в сообщении регионального Следственного комитета.
Газета.Ru вчера в 12:46
Политика
Путин рассказал о жестких разговорах со своими подчиненными
Владимир Путин рассказал о жестких разговорах, которые он проводит со своими подчиненными.
Профиль 06:22
Общество
В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.
РБК 19 июня в 23:53
Здоровье
Московские врачи помогут бороться с коронавирусом в Забайкалье
Врачи столичных поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения пациентов с новым типом коронавирусной инфекции на дому.
Вечерняя Москва вчера в 13:33
Политика
Путин назвал визит украинского руководства в Москву неизбежным
Украинские власти посетят Москву для переговоров с российскими коллегами, считает президент РФ Владимир Путин.
iReactor 07:07
Происшествия
В Норильске пресекли массовую драку
РИА Новости 06:37
Футбол
«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»
Российская газета вчера в 17:09
Здоровье
За сутки на Сахалине выявили 38 новых случаев коронавируса
Как сообщил глава Сахалинской области в своём телеграм-канале, за сутки статистика по COVID-19 пополнилась 38 новыми случаями.
АСТВ 06:48
Политика
Трамп попросил администрацию ограничить число тестов на коронавирус
Президент Дональд Трамп заявил, что попросил свою администрацию замедлить тестирование на коронавирус, поскольку надежное тестирование выявляет слишком много случаев COVID-19.
Интерфакс 00:39
Футбол
«Зенит» в гостях разгромил ЦСКА
ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 14:33
Политика
Путин призвал работать, а не искать преемников
Путин призвал работать, а не искать преемников.
ТАСС 06:57
Происшествия
В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП
Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
РИА Новости 06:21
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru вчера в 06:53
Армия и оружие
Защитники Донбасса уничтожили украинскую огневую точку под Донецком
В ведомстве добавили, что в результате ответного огня погиб один украинский силовик, двое получили ранения, а огневые средства противника были уничтожены.
ФАН вчера в 10:02
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Политика
В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Evo-rus.com вчера в 14:13
Футбол
«Уфа» не включила Вомбергара в заявку на игру против «Тамбова»
ProstoProSport 07:02
Политика
Раскрыты возможности российского боевого лазера «Пересвет»
Discover24 05:06
Армия и оружие
Десантный корабль-док ВМС США вошел в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединился к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.
ТАСС 19 июня в 05:54
Происшествия
В массовом ДТП с маршруткой в Петербурге погиб один человек
Один человек погиб, шестеро получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения трех легковых автомобилей и маршрутного такси на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе городского ГУ МЧС.
ТАСС 06:11
Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Общество
Михаил Жванецкий пожаловался на очень плохое самочувствие
РИА Новости 06:36
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом
В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
Общество
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
Гаджеты
NVIDIA готовит к выпуску видеокарты GeForce RTX 3090 и 3080
В сети появилась информация об этих видеокартах, включая прогнозы экспертов относительно их поступления в продажу.
Evo-rus.com вчера в 10:22