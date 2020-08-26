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Газета.Ru
Газета.Ru

Один человек пострадал при взрыве бытового газа в Керчи

Взрыв бытового газа случился в десятиэтажном жилом доме в Керчи, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Как рассказал источник, после взрыва газа произошел пожар, охвативший два этажа.В источнике
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Крым 24

В Керчи произошёл взрыв в жилом доме

Крым 2411:02
РИА Новости

В Керчи произошел пожар в жилом доме

РИА Новости10:51
РИА Новости Крым

Ожоги 60% тела: медики рассказали о пострадавшей на пожаре в Керчи

РИА Новости Крым11:23
КП - Крым

Видео пожара в жилом доме в Керчи

КП - Крым11:24
ИА Крыминформ

Сотрудники МЧС локализовали пожар в многоэтажке в Керчи

ИА Крыминформ11:03
КИА

В Керчи произошел хлопок в квартире: огнем охвачено два этажа (ФОТО, ВИДЕО)

КИА10:44
ТАСС

Открытое горение в жилом доме в Керчи ликвидировано

ТАСС11:22

Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
ТАСС10:47
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Гол в ворота ЦСКА признан самым красивым мячом сезона в Лиге Европы

Гол, который забил в ворота московского ЦСКА футболист болгарского "Лудогорца" Клаудиу Кешеру, признан самым красивым мячом минувшего сезона в Лиге Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости10:44

Роберт Паттинсон назвал любимую видеоигру, которая довела его до слез

Будущий Бэтмен назвал своей самой любимой видеоигрой Final Fantasy VII и даже признался, что смерть одного из ключевых персонажей японской RPG довела его до слез, хотя, по его словам, за всю жизнь он плакал не больше трех раз.
Российская газета09:45

Ученые нашли средство от коронавируса в репеллентах от комаров

Средства от комаров, в составе которых основным веществом является цитриодиол, могут убивать штамм коронавируса, вызывающий COVID-19, сообщает Sky News со ссылкой на предварительные выводы ученых британской Лаборатории оборонной науки и техники при минобороны страны (DSTL).
Ведомости09:35
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Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»

Поединок состоялася в Эдмонтоне на стадионе «Родерс Плэйс» и закончилась победой «Далласа» со счетом 5:2.Одним из героев встречи стал росийский нападающий Александр Радулов, который в этом матче отметился результативной передачей и забил победный гол в этой встрече.
Vprognoze.ruвчера в 04:40

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
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