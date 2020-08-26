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Газета.Ru
Газета.Ru

Один человек пострадал при взрыве бытового газа в Керчи

Взрыв бытового газа случился в десятиэтажном жилом доме в Керчи, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Как рассказал источник, после взрыва газа произошел пожар, охвативший два этажа.В источнике
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Город24

Власти Керчи решают вопрос временного размещения жителей после взрыва в многоэтажке

Город2413:31
Крым 24

В Керчи потушили пожар в многоэтажке

Крым 2413:04
РИА Новости Крым

Ожоги 60% тела: медики рассказали о пострадавшей на пожаре в Керчи

РИА Новости Крым11:23
РИА Новости

В Керчи произошел пожар в жилом доме

РИА Новости10:51
ИА Крыминформ

Сотрудники МЧС локализовали пожар в многоэтажке в Керчи

ИА Крыминформ11:03
КИА

Для жителей пострадавшего дома в Керчи организовывают пункт временного размещения и горячее питание

КИА12:55
ТАСС

Пожар в многоэтажке в Керчи полностью ликвидирован

ТАСС12:35

Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли связались по телефону для того, чтобы обсудить инцидент с солдатами в Сирии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.
Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии
Ведомости16:01
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СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева
Коммерсантъ14:50
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Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
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