Происшествия
РБКОдин человек пострадал при взрыве у станции метро «Шулявская» в Киеве
Неизвестное устройство взорвалось в мусорной урне возле станции метро «Шулявская» на проспекте Победы в Киеве. В результате пострадал один человек, сообщается на сайте метрополитена украинской столицы. Взрыв произошел в 20:08 (время совпадает с московским).
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Общество
Россиянам раскрыли способ разоблачить телефонных мошенников
Россиянам раскрыли способ разоблачить телефонных мошенников: для этого необходимо обращать внимание на нестандартные формы коммуникации со стороны позвонившего и просить уточнять дополнительные данные.
Lenta.ru вчера в 23:56
Политика
Депутат Рады назвал способ спасения Украины
Киев, 18 июля 2020, 07:35 — REGNUM Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации.
REGNUM 00:35
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Авто
В Украине ГАЗель получит новое название
Разумеется, на радиаторной решётке будет красоваться значок компании HDC, хотя в рекламе машин говорится, что это полные аналоги привычных ГАЗелей.
SpeedMe вчера в 12:09
Армия и оружие
Армения увидела отчаяние в планах Азербайджана ударить по АЭС
Раннее МИД Армении официально заявил, что планы Азербайджана ударить по Мецаморской АЭС угрозу геноцида.
Lenta.ru вчера в 17:21
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Здоровье
В США подтвердился случай заражения человека бубонной чумой от белок
Новых случаев заражения не выявлено. Это первый случай заражения человека чумой в Колорадо с 2015 года.
НТВ вчера в 15:11
Политика
Как Потсдамская конференция повлияла на послевоенное мироустройство
75 лет назад началась Потсдамская конференция лидеров держав — победительниц нацизма.
RT на русском вчера в 07:11
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Здоровье
Художественный фильм о ВИЧ-инфекции начали снимать в Забайкалье
Фильм через жизненные ситуации, в которые попадают герои, расскажет, к чему приводят незащищённые половые связи.
Чита.Ру вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фанатам то, что может видеть только Потап
Каменских поинтересовалась у подписчиков, считают ли они, что фигура осанка и походка являются отражением здоровья и заботы о своем теле.
Слово и Дело вчера в 06:52
Здоровье
О наступлении новой пандемии после коронавируса предупредили врачи
В журнале Nature reviews опубликовали новое исследование ученых из Копенгагена, в котором идет речь о приближении новой напасти на человечество – сразу же после коронавируса.
Live24 вчера в 03:53
Технологии
Google будет блокировать рекламу теорий заговора о коронавирусе
Компания Google запретит рекламу, которая продвигает теории заговора вокруг коронавируса, а также удалит рекламу со страниц, которые продвигают эти теории.
Телеканал RTVI вчера в 19:51
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств.
CT news вчера в 14:23
Политика
Трамп заявил, что не будет советовать гражданам носить защитные маски
Вашингтон, 18 июля 2020, 03:23 — REGNUM Идею советовать всем гражданам США носить защитные маски для борьбы с пандемией коронавируса отверг американский президент Дональд Трамп.
REGNUM вчера в 20:23
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
Общество
СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter
Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости вчера в 22:34
Происшествия
В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе картона в Мытищах в Московской области.
ТАСС 00:06
Футбол
Джефферсон Фарфан покинет «Локомотив» по окончании сезона
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан покидает клуб после трех с половиной лет.
Спорт день за днем вчера в 12:10
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Evo-rus.com вчера в 03:27
Политика
США подготовили законопроект после «сговора» России с талибами
Газета назвала главным посредником в «сговоре» России с «Талибаном» (организация запрещена в РФ) афганского контрабандиста наркотических веществ Рахматуллу Азизи.
Lenta.ru 00:41
Происшествия
Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы
Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда вчера в 04:05
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Здоровье
Ученые назвали картофель опасным продуктом для гипертоников
Стало известно, что высокое кровяное давление неизбежно ведет к потере эластичности сосудов и ухудшению кровотока.
ToDay News Ufa вчера в 14:00
Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
В Нью-Йорке задержали четырех человек, которые в пятницу вылили синюю краску на желтые буквы Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), нанесенные ранее на асфальт у входа в небоскреб Trump Tower.
Российская газета вчера в 23:05
Политика
В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»
Полиция сочла этот инцидент преступлением на почти ненависти к украинцам в целом или «украинским членам этого культурного центра», сообщает ТАСС.
Lenta.ru 00:20
Политика
Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края
Вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что в ближайшее время российский лидер Владимир Путин примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
Журналистская правда вчера в 02:22