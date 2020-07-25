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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Один человек пострадал в результате новой массовой драки на юге Москвы

Несмотря на обращения и призывы, стычки между армянами и азербайджанцами будут продолжаться, пока не будет улажена ситуация на границе двух стран, сказал в интервью «Эху» азербайджанский политолог Самир Мамедов.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

На юго-востоке Москвы произошел конфликт между местными жителями

РИА Новости07:14
Известия

Полиция опровергла межнациональный характер драки на юге Москвы

Известия07:06
Говорит Москва

В МВД Москвы опровергли межнациональный характер драки на улице Маршала Захарова

Говорит Москва06:51
Газета.Ru

Полиция опровергла межнациональный характер драки на юго-востоке Москвы

Газета.Ru06:53
ТАСС

Полиция Москвы опровергла межнациональный характер драки на улице Маршала Захарова

ТАСС06:35
Интерфакс

В столице вновь подрались выходцы с Кавказа

Интерфакс06:09
РЕН ТВ

Полиция проверяет информацию о массовой драке на юге Москвы

РЕН ТВ05:49
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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Интерфакс06:51
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Правительство одобрило выделение Минфину средств на поддержку регионов

Кабинет министров одобрил выделение средств из резервного фонда правительства Минфину на поддержку сбалансированности региональных бюджетов в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении на сайте Правительства РФ.
ПолитРоссия03:42
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Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Первую часть серии S.T.A.L.K.E.R. в свое время метко прозвали «Ждалкером»: за годы разработки игра сменила концепцию, лишилась многих механик, несколько раз переносилась и вышла гораздо позже обещанных изначально сроков.
Srnsk08:24
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Киевские боевики понесли серьезные потери на луганском направлении

«Адекватными действиями защитников республики огневая активность противника была подавлена, трое боевиков 93 бригады ВСУ получили ранения, четверо уничтожены, также один боевик 24 бригады ликвидирован, один получил тяжелые ранения», – заключил Осадчий.
ИА Новороссия06:08
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