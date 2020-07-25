Один человек пострадал в результате новой массовой драки на юге Москвы
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Несмотря на обращения и призывы, стычки между армянами и азербайджанцами будут продолжаться, пока не будет улажена ситуация на границе двух стран, сказал в интервью «Эху» азербайджанский политолог Самир Мамедов.В источнике
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