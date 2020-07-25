Несмотря на обращения и призывы, стычки между армянами и азербайджанцами будут продолжаться, пока не будет улажена ситуация на границе двух стран, сказал в интервью «Эху» азербайджанский политолог Самир Мамедов.

Один человек пострадал в результате новой массовой драки на юге Москвы

Единоборства Кадыров потребовал провести матч-реванш между Емельяненко и Исмаиловым Матч-реванш необходимо провести бойцам смешанных единоборств Александру Емельяненко и Магомеду Исмаилову, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 25 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Происшествия Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка "Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении. 35

Политика Климкин призвал сделать Крым проблемой для России Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России. 713

Энергетика В России предложили способы остановить рост цен на бензин Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива. 206

Футбол Совет директоров ЦСКА подвел итоги прошедшего сезона Совет директоров московского ЦСКА подвел итоги прошедшего сезона, а также определил цели на будущее, сообщает сайт команды.

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 230

Политика Выборгский завод перешел на гособоронзаказ Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) заложил сторожевой корабль для ФСБ, соответствующая церемония прошла на верфи. 3

Авто Jeep Grand Cherokee получит юбилейное издание в 2021 году Компания Jeep готовится предложить покупателям в 2021 году очередную юбилейную версию внедорожника Jeep Cherokee текущего поколения.

Происшествия В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову "По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении. 6

Общество Франция вводит с сентября штраф €200 за употребление наркотиков Власти Франции приняли решение ввести в стране начиная с сентября штраф €200 за употребление наркотиков.

Политика Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений "Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян. 557

Шоу-бизнес Наташа Королева прокомментировала ДТП с Ефремовым Певица Наташа Королева назвала трагедией аварию с актером Михаилом Ефремовым, в результате которой погиб человек.

Религия Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса». 976

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 39

Политика Строительству «Северного потока – 2» помешал нерест трески Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info. 255

Футбол Павел Погребняк не исключил, что завершит карьеру Российский форвард Павел Погребняк подвел итоги чемпионата России и рассказал о планах на будущее.