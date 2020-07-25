Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыОдин человек пострадал в результате новой массовой драки на юге Москвы

Несмотря на обращения и призывы, стычки между армянами и азербайджанцами будут продолжаться, пока не будет улажена ситуация на границе двух стран, сказал в интервью «Эху» азербайджанский политолог Самир Мамедов.
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Полиция опровергла драку между армянами и азербайджанцами на юге Москвы

РБК09:19

Полиция проверяет информацию о массовой драке на юге Москвы

РЕН ТВ05:49

Полиция опровергла межнациональный характер драки на юге Москвы

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Полиция опровергла межнациональный характер драки на юго-востоке Москвы

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Полиция Москвы опровергла межнациональный характер драки на улице Маршала Захарова

ТАСС06:35

На юго-востоке Москвы произошел конфликт между местными жителями

РИА Новости07:14
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Происшествия

При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

Коммерсантъ 05:47
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Единоборства

Кадыров потребовал провести матч-реванш между Емельяненко и Исмаиловым

Матч-реванш необходимо провести бойцам смешанных единоборств Александру Емельяненко и Магомеду Исмаилову, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 25 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
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Происшествия

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Общество

Финляндия не откроет границу с Россией как минимум до 25 августа

Пока въезд в Финляндию для россиян ограничен до 25 августа. Без ограничений смогут посещать страну 15 государств Шенгенского соглашения.
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Политика

Климкин призвал сделать Крым проблемой для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
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Экономика

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 03:39
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Энергетика

В России предложили способы остановить рост цен на бензин

Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
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Футбол

Совет директоров ЦСКА подвел итоги прошедшего сезона

Совет директоров московского ЦСКА подвел итоги прошедшего сезона, а также определил цели на будущее, сообщает сайт команды.
Газета.Ru 10:12
Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
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Политика

Выборгский завод перешел на гособоронзаказ

Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) заложил сторожевой корабль для ФСБ, соответствующая церемония прошла на верфи.
Коммерсантъ 07:27
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Космос

Мини-спутники Илона Маска преградили комету NEOWISE

Компания SpaceX с момента начала реализации проекта запустила более 500 спутников.
Дни24 вчера в 11:50
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Авто

Jeep Grand Cherokee получит юбилейное издание в 2021 году

Компания Jeep готовится предложить покупателям в 2021 году очередную юбилейную версию внедорожника Jeep Cherokee текущего поколения.
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Происшествия

В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову

"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
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Общество

Франция вводит с сентября штраф €200 за употребление наркотиков

Власти Франции приняли решение ввести в стране начиная с сентября штраф €200 за употребление наркотиков.
ТАСС 08:59
Футбол

«Сочи» арендовал нападающего «Спартака» Александра Руденко

РИА Новости 08:18
Политика

Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений

"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru 09:21
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Шоу-бизнес

Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

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Газета.Ru 05:22
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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Российская газета 09:54
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Шоу-бизнес

Наташа Королева прокомментировала ДТП с Ефремовым

Певица Наташа Королева назвала трагедией аварию с актером Михаилом Ефремовым, в результате которой погиб человек.
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Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
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Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
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Политика

Строительству «Северного потока – 2» помешал нерест трески

Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.
РИА Новости 08:24
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Армия и оружие

В ходе учений ВДВ под Рязанью впервые десантировали БМД-4 с экипажем

Под Рязанью продолжаются учения ВДВ. Сегодня десантировали технику и впервые БМД-4. Эта машина десанта тяжелее своих предшественниц.
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Выход нового сезона «Ходячих мертвецов» отложили из-за коронавируса

Премьера была намерена на октябрь, но ее отложили из-за пандемии коронавируса.
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Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
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Общество

Мясников предлагает увеличить штраф за использование телефона за рулем

Врач сравнил наказание за вождение в пьяном виде со штрафом за использование телефона за рулем.
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Павел Погребняк не исключил, что завершит карьеру

Российский форвард Павел Погребняк подвел итоги чемпионата России и рассказал о планах на будущее.
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Экономика

После отмены ЕНВД налоговая нагрузка в РФ вырастет в три раза – версия

Москва, 24 июля 2020, 16:05 — REGNUM Отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к тому, что муниципальные районы лишатся части своих доходов, считает доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.
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Несколько женщин обвинили Шендеровича в домогательствах

Наша версия вчера в 15:05
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