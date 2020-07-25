Один человек пострадал в результате новой массовой драки на юге Москвы
Смотрите также
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
«Зенит» оформил «золотой дубль», обыграв в финале Кубка «Химки»
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот
Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Москве
Дегтярев рассказал о поручении Путина по Хабаровскому краю
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Костромской школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
Жертвами падения на жилой дом самолета в Германии стали три человека
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Россиян накрыло гигантской волной на репетиции парада ВМФ
Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержали более 30 человек за драки на межнациональной почве
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Мурашко заявил о добровольной вакцинации от коронавируса в России
«Зенит» оформил «золотой дубль», обыграв в финале Кубка «Химки»
В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса
В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО
В Португалии разработали деактивирующую коронавирус маску
В МИД ответили на призыв Климкина сделать Крым проблемой для России
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
Несмотря на обращения и призывы, стычки между армянами и азербайджанцами будут продолжаться, пока не будет улажена ситуация на границе двух стран, сказал в интервью «Эху» азербайджанский политолог Самир Мамедов.В источнике
Подробнее о событии