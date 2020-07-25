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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Один человек пострадал в результате новой массовой драки на юге Москвы

Несмотря на обращения и призывы, стычки между армянами и азербайджанцами будут продолжаться, пока не будет улажена ситуация на границе двух стран, сказал в интервью «Эху» азербайджанский политолог Самир Мамедов.В источнике
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РБК

Полиция опровергла драку между армянами и азербайджанцами на юге Москвы

РБК09:19
ТАСС

Полиция Москвы опровергла межнациональный характер драки на улице Маршала Захарова

ТАСС06:35
Известия

Полиция опровергла межнациональный характер драки на юге Москвы

Известия07:06
Газета.Ru

Полиция опровергла межнациональный характер драки на юго-востоке Москвы

Газета.Ru06:53
Говорит Москва

В МВД Москвы опровергли межнациональный характер драки на улице Маршала Захарова

Говорит Москва06:51
РИА Новости

На юго-востоке Москвы произошел конфликт между местными жителями

РИА Новости07:14
РЕН ТВ

Полиция проверяет информацию о массовой драке на юге Москвы

РЕН ТВ05:49
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МВД предостерегло иностранцев от акций из-за закрытия границ

МВД РФ отметило недопустимость проявлений со стороны иностранных граждан экстремизма и массовых акций, которые происходили на фоне закрытия границ из-за коронавируса, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
РИА Новости13:14
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Жертвами падения на жилой дом самолета в Германии стали три человека

В немецком городе Везель (земля Северная Рейн-Вестфалия) при падении легкомоторного самолета на жилой дом погибли три человека: два пассажира воздушного судна и женщина, проживавшая с двухлетним ребенком, сообщает RP Online.
МИР 2414:49
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия09:43
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Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

Таджикистан официально проинформировал Москву о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Россией, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД Таджикистана.
RT на русском11:43
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