Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВНазвана возможная причина обрушения СКК «Петербургский»

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Названа возможная причина обрушения спортивно-концертного комплекса "Петербургский".
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Происшествия

В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

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Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
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Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
РБК 15:09
Общество

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В Роскачестве протестировали оливковое и подсолнечное масло и назвали лучшее из них.
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На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
Bimru.ru 08:26
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РИА Новости 16:59
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ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
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За час перед официальным выходом из ЕС премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, рассказав о приоритетах Великобритании в новых условиях.
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Газета.Ru 29 января в 13:29
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Lenta.ru 16:40
Армия и оружие

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«В пятницу, 31 января 2020 года, НОРАД идентифицировал два российских бомбардировщика Ту-160, которые вошли в канадскую опознавательную зону ПВО», – приводит сообщение Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки ТАСС.
Взгляд.ру 18:06
Политика

Зеленский назвал США ключевым союзником Украины

В ходе встречи президент Украины поблагодарил США за поддержку и назвал Вашингтон ключевым союзником страны в защите суверенитета.
Газета.Ru 07:29
Армия и оружие

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Интерфакс 13:15
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Сегодня на первом заседании с кабинетом министров, временно исполняющий обязанности главы республики Чувашия Олег Николаев подписал указ об отставке правительства, сообщает ТАСС.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что по результатам обследования у студентов, с которыми контактировала заразившаяся студентка из Китая, коронавирус не обнаружен.
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Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
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Военные Украины испытали в Одессе новый корабль

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Матч 22-го тура Ла Лиги «Реал» - «Атлетико» пройдет первого февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 18:00 по московскому времени.
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Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

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Индексы Уолл-стрит снова падают из-за коронавируса

Все основные индексы фондового рынка США в ходе сессии 31 января переместились в «красную зону» из-за осложнения ситуации с эпидемией китайского коронавируса.
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил о вызовах в связи с приходом Китая на Украину.
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В КНР число жертв коронавируса достигло 213

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