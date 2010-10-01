Происшествия
РЕН ТВНазвана возможная причина обрушения СКК «Петербургский»
Названа возможная причина обрушения спортивно-концертного комплекса "Петербургский".
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Политика
Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине
Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Общество
Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме
Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
Общество
Роскачество сравнило пользу подсолнечного и оливкового масла
В Роскачестве протестировали оливковое и подсолнечное масло и назвали лучшее из них.
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами
На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
Политика
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Политика
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
За час перед официальным выходом из ЕС премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, рассказав о приоритетах Великобритании в новых условиях.
Футбол
Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram
Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Игры
В Death Stranding наконец-то можно пропускать предупреждение о BT
Многие критики и игроки жаловались, что в Death Stranding невозможно пропустить предупредительную катсцену о вхождении в зону BT.
Транспорт
В московском метро подорожал проезд
Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей).
Армия и оружие
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 заметили у границ Канады
«В пятницу, 31 января 2020 года, НОРАД идентифицировал два российских бомбардировщика Ту-160, которые вошли в канадскую опознавательную зону ПВО», – приводит сообщение Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки ТАСС.
Политика
Зеленский назвал США ключевым союзником Украины
В ходе встречи президент Украины поблагодарил США за поддержку и назвал Вашингтон ключевым союзником страны в защите суверенитета.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Политика
В Чувашии правительство ушло в отставку
Сегодня на первом заседании с кабинетом министров, временно исполняющий обязанности главы республики Чувашия Олег Николаев подписал указ об отставке правительства, сообщает ТАСС.
Здоровье
Окружение зараженной студентки в Тюмени проверили на коронавирус
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что по результатам обследования у студентов, с которыми контактировала заразившаяся студентка из Китая, коронавирус не обнаружен.
Политика
Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина
Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
Футбол
«Брайтон» подписал 19-летнего защитника «Челси» Лэмпти
Защитник Тарик Лэмпти перешел из «Челси» в «Брайтон» Контракт с 19-летним игроком рассчитан до июня 2023 года.
Кино
Марго Робби объяснила, почему Джокера не будет в «Хищных птицах»
Австралийская актриса Марго Робби объяснила, почему Джаред Лето не примет участие в фильме «Хищные птицы» в роли Джокера.
Футбол
«Реал» победит «Атлетико» в 22 туре Примеры 1 февраля
Матч 22-го тура Ла Лиги «Реал» - «Атлетико» пройдет первого февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 18:00 по московскому времени.
Происшествия
Здание больницы вспыхнуло в поселке Ульяновка в Ленобласти
Происшествия
Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде
Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Экономика
Индексы Уолл-стрит снова падают из-за коронавируса
Все основные индексы фондового рынка США в ходе сессии 31 января переместились в «красную зону» из-за осложнения ситуации с эпидемией китайского коронавируса.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении ОМОНом посетителей кафе
Полиция начала проверку после обращения представителя одного из кафе Екатеринбурга, в которое ночью 18 января, предположительно, ворвались бойцы ОМОНа Росгвардии и избили посетителей, сообщил РБК глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Общество
Сахалин ждёт беспрецедентного роста цен: порт Холмск взвинтил тарифы
Жители Сахалинской области с тревогой ожидают беспрецедентного роста цен почти на все виды товаров, доставляемых с материка.
Футбол
Новичок «Спартака» Соболев не сыграет против «Ростова»
Политика
Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о вызовах в связи с приходом Китая на Украину.
Здоровье
В КНР число жертв коронавируса достигло 213
Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом, достигло 9390 человек, 213 скончались.
Наука