Коронавирус
Kursk.comОдин человек умер и 40 заболели коронавирусом в Кузбассе за сутки
Оперштаб при правительстве региона представил новую сводку по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на 11:00, понедельника, 29 июня. За сутки в Кузбассе еще у 40 человек подтверждено заражение коронавирусом. Общее число заражений достигло 1 662 человек.
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Происшествия
Более 300 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке
В настоящее время в инфекционной больнице в Коммунарке лечатся свыше 300 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook.
Российская газета 03:48
Общество
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета 03:35
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Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru вчера в 09:10
Авто
В продаже появилась редкая Волга за 1,5 млн рублей
Выставленный на продажу редкий автомобиль находится в Барнауле, его стоимость составляет 1,5 миллиона рублей.
Новые автомобили 00:33
Общество
В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию
РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
Экономика
Минфин РФ планирует урезать финансирование нацпроектов
Как пояснили изданию в пресс-службе Минфина, основным фактором, который обусловил уменьшение финансирования данного нацпроекта, стало уточнение прогнозируемого количества обращений граждан за материнским капиталом.
REGNUM 02:10
Космос
Новая интеллектуальная система NASA будет заниматься поиском жизни на других планетах
Evo-rus.com 27 июня в 08:19
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 62 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июня 2020, 10:58 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июня.
REGNUM 03:58
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Evo-rus.com 01:38
Финансы
Доллар и евро готовы побить рекорд роста середины июня
Последние дни июня на внутреннем валютном рынке с высокой вероятностью пройдут под знаком ослабления российской валюты.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика
Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами
Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
BFM.ru 01:25
Общество
Принц Гарри жалеет о переезде в США
Принц Гарри пожалел о своем решении переехать в США.
MOS.news 02:20
Общество
Массовые мероприятия разрешили на Сахалине
Власти Сахалина приняли решение о разрешении массовых мероприятий на территории региона. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:27
Технологии
Названа польза отключения геолокации на смартфоне
Отключение геолокации на смартфоне позволит предотвратить утечку личных персональных данных, а также продлить время работы от аккумулятора.
Lenta.ru 01:59
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс 01:14
Авто
Volkswagen Tharu обогнал по продажам Kia Sportage и Volkswagen Tiguan
Бюджетный кроссовер обогнал по популярности прежнего бестселлера марки - Volkswagen Tiguan (16 тыс экз.), а также южнокорейского лидера продаж Kia Sportage (9 тыс шт.).
Car.ru вчера в 03:28
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В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
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Политика
Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 14:38
Общество
В регионах РФ с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ
В среднем по стране сумма возрастет на 4%. С 1 июля начнут расти цены на табак, обувь и лекарственные препараты в связи вводом электронной маркировки этих товаров.
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Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Здоровье
Правила медосмотра водителей поменяют 1 января 2021 года
Изменение в порядок прохождения медицинской комиссии для водителей, вызвавшее большой резонанс среди автолюбителей в конце прошлого года, вступит в силу с 1 января 2020 года.
ZAB.RU 02:30