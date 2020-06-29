Оперштаб при правительстве региона представил новую сводку по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на 11:00, понедельника, 29 июня. За сутки в Кузбассе еще у 40 человек подтверждено заражение коронавирусом. Общее число заражений достигло 1 662 человек.

Один человек умер и 40 заболели коронавирусом в Кузбассе за сутки

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