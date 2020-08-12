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РИА Новости
РИА Новости

«Барселона» объявила об обнаружении коронавируса у одного игрока клуба

Один из футболистов "Барселоны" сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте испанского клуба.В источнике
Подробнее о событии
Sport.ru

В «Барселоне» выявлена вспышка коронавируса. Заразился футболист

Sport.ru07:27
Sport24.ru

Футболист «Барселоны» сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ru05:38
Metaratings

Один из футболистов «Барселоны» заболел коронавирусом

Metaratings06:06
Советский спорт

Футболист «Барселоны» заболел коронавирусом

Советский спорт06:00
Чемпионат

«Барселона» сообщила о заболевшем коронавирусом игроке

Чемпионат06:07
Спорт-Экспресс

«Барселона» сообщила об одном положительном тесте на коронавирус перед матчем с «Баварией»

Спорт-Экспресс05:38
РИА Новости

«Барселона» объявила об обнаружении коронавируса у одного игрока клуба

РИА Новости05:35

В Могилеве задержали белоруса с оружием и взрывным устройством

На кадрах, снятых во время обыска, видно, что у молодого человека обнаружили пачки селитры, пиротехнические изделия, нож, кастет, самодельные взрывные устройства и набор деталей для изготовления огнестрельного оружия.
В Могилеве задержали белоруса с оружием и взрывным устройством
Lenta.ru10:50
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В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:56
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Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости10:39
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтинг07:13
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Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM10:57
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«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM Newsвчера в 14:57
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В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
Российская газета08:40

ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости06:57
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Сын Ефремова рассказал о домогательствах на съемках детского фильма

Рассказывая о проблеме культуры обращения с жертвами насилия в России, актер Никита Ефремов признался, что и сам подвергался домогательствам на съемках детского фильма со стороны человека нетрадиционной сексуальной ориентации.
Газета.Ru07:08
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