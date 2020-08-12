На кадрах, снятых во время обыска, видно, что у молодого человека обнаружили пачки селитры, пиротехнические изделия, нож, кастет, самодельные взрывные устройства и набор деталей для изготовления огнестрельного оружия.
Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Рассказывая о проблеме культуры обращения с жертвами насилия в России, актер Никита Ефремов признался, что и сам подвергался домогательствам на съемках детского фильма со стороны человека нетрадиционной сексуальной ориентации.