с чего всё началось

По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю. Пострадавшее судно сегодня было доставлено в морской порт для проведения технического осмотра.

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

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