Происшествия

Вести.RuВести.RuОдин иранский военный корабль подбил ракетой другой

По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю. Пострадавшее судно сегодня было доставлено в морской порт для проведения технического осмотра.
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с чего всё началось
Konarak General Purpose Tender had not kept enough distance from a target which Jamaran Moudge-Class Frigate was supposed to test its C-802 Noor missile at during the exercise of #Iran
 Navy: pic.twitter.com/BLinZwR04K
Дождь04:36

Подробнее о событии

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru07:35

Последствия обстрела корабля армии Ирана своими ракетами показали на видео

Lenta.ru07:49

Не менее 19 человек погибли во время военных учений в Иране

Известия03:21

Иран сообщил о 19 погибших из-за ошибочного ракетного удара

Коммерсантъ04:19

Глава МИД Ирана выразил соболезнования в связи с гибелью 19 иранских моряков

ТАСС05:03

Не менее 19 человек погибли при инциденте с иранским судном

РЕН ТВ03:35

Опубликовано видео последствий инцидента во время учений ВМС Ирана

РИА Новости07:27
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Как сообщают «Известия», Президент России Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам.
Тверские ведомости 06:06
2,8K
Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение завершить период нерабочих дней в стране.
РБК 09:14
528
Политика

Россия предлагает США продлить договор о СНВ на пять лет

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что Россия предлагает США продлить Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) на пять лет.
Коммерсантъ 09:17
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Происшествия

Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова

Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 04:48
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Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
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Авто

АвтоВАЗ рассказал о раллийной Lada Katran

Производители отечественного концерна АвтоВАЗ рассказали о необычной раллийной модели, получившей название Lada Katran.
Car.ru вчера в 06:24
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Общество

В Татарстане с 12 мая отменят пропуска для выхода из дома

С 12 мая власти Татарстана отменяют в республике СМС-коды и справки от работодателей для передвижения.
Гражданские силы.ру 08:33
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Общество

В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим

Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
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Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
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Технологии

Ericsson повышает прогноз числа абонентов 5G из-за пандемии

Компания Ericsson повысила прогноз числа абонентов сетей 5G.
iXBT.com 04:43
Политика

Путин поручил представить национальный план восстановления экономики

Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
1,5K
Происшествия

В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
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Фигурное катание

Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport вчера в 12:47
9
Происшествия

В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС

Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:26 — REGNUM Обнаружена мёртвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области и экс-главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко.
REGNUM 04:26
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Общество

Китайские вирусологи раскрыли детали работы лаборатории в Ухане

Сотрудники Института вирусологии в Ухане рассказали об особенностях работы лаборатории с самой высокой степенью биобезопасности.
РИА Новости 07:44
5
Общество

Принц Гарри выпустил первое видеообращение после переезда в США

Принц Гарри записал свое первое видеообращение после переезда в Лос-Анджелес.
Народные новости вчера в 22:10
3
Политика

Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина

Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
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Шоу-бизнес

Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой

13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
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Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК вчера в 08:34
165
Здоровье

Пациенты российской больницы пожаловались на обед из 25 макарон

Lenta.ru 07:45
1
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
1,1K
Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

РИА Новости 09:01
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Футбол

19-летний футболист «Аталанты» скончался от аневризмы мозга

19-летний спортсмен оказался в реанимационном отделении больницы в Варезе в пятницу, 8 мая.
Bookmaker-ratings.ru 08:09
Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
50
Музыка

Российские артисты поддержали акцию «Мы работаем для вас»

Видео опубликовано на сайте YouTube.
REGNUM 08 мая в 11:55
7
Здоровье

Разработан калькулятор смерти от коронавируса

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
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Общество

Китай готовится к распродаже государственного долга США

Напомним, ранее в США прозвучали предложения отказаться от долговых обязательств перед КНР.
Деловое.ТВ вчера в 08:47
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Общество

В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции

По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
7
Футбол

Леонид Федун, госпитализированный с коронавирусом, идёт на поправку

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал о самочувствии своего брата, владельца московского клуба и вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна.
Чемпионат 08:28
Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
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