с чего всё началось

По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю. Пострадавшее судно сегодня было доставлено в морской порт для проведения технического осмотра.

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Политика Россия предлагает США продлить договор о СНВ на пять лет Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что Россия предлагает США продлить Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) на пять лет. 3

Происшествия Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году. 57

Политика Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса. 66

Авто АвтоВАЗ рассказал о раллийной Lada Katran Производители отечественного концерна АвтоВАЗ рассказали о необычной раллийной модели, получившей название Lada Katran. 4

Общество Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. 428

Политика Путин поручил представить национальный план восстановления экономики Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики. 1,5K

Происшествия В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату. 912

Шоу-бизнес Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой 13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы. 46

Экономика Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность. 165

Футбол 19-летний футболист «Аталанты» скончался от аневризмы мозга 19-летний спортсмен оказался в реанимационном отделении больницы в Варезе в пятницу, 8 мая.

Здоровье Разработан калькулятор смерти от коронавируса Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне. 40