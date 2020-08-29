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Известия
Известия

Задержанный в Минске россиянин рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Один из 33 россиян, задержанных в Белоруссии в конце июля в результате совместной провокации украинских и американских спецслужб, рассказал о встрече с сыном белорусского президента Александра Лукашенко Николаем. Интервью с россиянином было опубликовано на YouTube-канале WarGonzo 29 августа.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Задержанный в Белоруссии россиянин обвинил Киев в организации провокации

Взгляд.ру08:57
Московский Комсомолец

Один из 33 задержанных под Минском россиян рассказал о сыне Лукашенко

Московский Комсомолец08:18
Известия

Задержанный россиянин сообщил о планах Минска посадить 15 человек

Известия05:50
РЕН ТВ

Задержанный россиянин заявил о планах Минска посадить 15 человек

РЕН ТВ06:57
Аргументы недели

Боец ЧВК поведал о встрече с сыном Лукашенко в тюрьме и избиении россиян белорусскими силовиками

Аргументы недели05:21
Пятый канал

Задержанный в Белоруссии россиянин рассказал об аресте и встрече с сыном Лукашенко

Пятый канал04:59
Lenta.ru

Один из задержанных в Минске «вагнеровцев» рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Lenta.ru05:59

Навальный остается в немецкой клинике в коме и на ИВЛ

Блогер Алексей Навальный в клинике Charite остается в стабильном состоянии в искусственной коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние оценивается как стабильно тяжелое, без острой угрозы для жизни.
МонаВиставчера в 15:46
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Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом

Будапешт, 29 августа 2020, 07:09 — REGNUM Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября 2020 года, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.
REGNUM00:09
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
6:03
РБК00:32
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В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж

В экипаж "Союза МС-18" предлагается включить трех российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко источник агентства Напомним, что ранее NASA опубликовало информацию о том, что запуск пилотируемого "Союза МС-18" с ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 10 апреля 2021 года.
Piter.tvвчера в 04:15
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