Будьте в Плюсе
Главное
Ещё 
США
Ещё 
Интересное
Ещё 
Политика
Ещё 
Общество
Ещё 
Экономика
Ещё 
В мире
Ещё 
Спорт
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Ещё 
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Один из клубов АПЛ предложил доиграть сезон в Китае
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Soccer.ru
  • Piter.tv
  • РБК
  • ГЛАС.RU
  • Вести.Ru
  • Metaratings
Смотрите также
Президент одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) предложил доиграть сезон национального чемпионата в Китае, передает The Athletic.В источнике
Оценить
1
Подробнее о событии
alt

Клубы АПЛ не поддержали идею доиграть чемпионат в Китае

Спорт-Экспресс 02:18
alt

Три пути спасения сезона АПЛ: есть вариант даже с Китаем (но маловероятный)

Sports.ru 05:28
alt

Команды АПЛ отказались от идеи доиграть чемпионат в Китае

Sport.ru 02:59
реклама
Главное