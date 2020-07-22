Происшествия
ФедералПрессОдин из обвиняемых полицейских просит возобновить дело против Голунова
Бывший сотрудник УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец заявил в суде, что попросит Генпрокуратуру возобновить уголовное дело по сбыту наркотиков против Ивана Голунова. Отметим, что он также считается основным фигурантом дела по задержанию журналиста.
Читать в источнике
Оценить105
с чего всё началось
Основной фигурант по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Игорь Ляховец пишет обращение в Генпрокуратуру с просьбой способствовать возобновлению уголовного дела в отношении журналиста.ТАСС10:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Общество
На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:57
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru 14:47
Общество
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
Футбол
Помощник главного тренера «Спартака»: Мы заслуженно победили «Рубин»
Московский «Спартак» заслуженно победил «Рубин» со счетом 1:2. Об этом после матча рассказал помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель (главный тренер Доменико Тедеско был дисквалифицирован за излишнюю эмоциональность в матче против «Локомотива»).
Татар-информ 14:41
Политика
Киев заблокировал работу контактной группы по Донбассу
Киев отказался объяснять свою позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 14:37
Футбол
«Уфа» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 30-го тура РПЛ
Футбольный клуб "Уфа" сыграл на своем поле вничью с тульским "Арсеналом" в матче заключительного 30-го тура чемпионата России сезона-2019/20.
МК-Спорт 14:19
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 13:48
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Армия и оружие
Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» приняли в состав ВМФ России
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошел в состав Военно-морского флота России.
Военное дело вчера в 05:28
Футбол
Зарплата Дзюбы по новому контракту с «Зенитом» превысит €3 млн в год
Зарплата форварда сборной России Артёма Дзюбы по новому контракту с «Зенитом» составит €3,6–3,7 млн в год.
News.ru 13:15
Футбол
Савин обвинил «Крылья Советов» в интригах для сохранения места в РПЛ
В своём посте в Инстаграме Савин сообщил, что «Крылья Советов» предлагают от 300 до 500 миллионов рублей «Тамбову», чтобы поменяться местами и начать новый сезон в Премьер-лиге, а «Тамбов» опустился бы в ФНЛ.
Евро-футбол.ру 14:19
Общество
Зеленский раскрыл детали разговора с террористом в Луцке
Разговор с террористом, захватившим автобус с людьми в украинском городе Луцке, длился порядка 10 минут, рассказал президент страны Владимир Зеленский.
Daily Storm 03:22
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки.
Коммерсантъ 13:48
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн
Общее число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 15 млн — эти данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.
BFM.ru 14:45
Политика
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Газета.Ru 13:47
Наука
Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления
Группа ученых смогла создать технологию, которая позволяет выявить пять форм онкологии за четыре года до возникновения первых симптомов заболевания по анализу крови.
МедиаПоток 09:47
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
Pravda.Ru 05:58
Происшествия
В Москве на станции метро «Красные Ворота» погиб мужчина
РИА Новости 14:40
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Известия 08:42
Политика
Москва не стала согласовывать дату саммита в «нормандском формате»
Власти Москвы не согласовали дату проведения саммита в «нормандском формате». Информация о её назначении является ложной.
News.ru вчера в 13:35
Общество
Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала.
RT на русском 13:30
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Общество
У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей
В «Первом решении» The Bell рассказали, что пожар произошел не по вине компании. Она подала встречный иск на 490 млн руб.
Коммерсантъ 09:16
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Энергетика
Минэнерго подготовило проект об отмене запрета на импорт топлива в РФ
Министерство энергетики России подготовило проект постановления правительства РФ о досрочной отмене временного запрета на импорт отдельных видов топлива.
Rambler News Service 10:03