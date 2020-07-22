Основной фигурант по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Игорь Ляховец пишет обращение в Генпрокуратуру с просьбой способствовать возобновлению уголовного дела в отношении журналиста.

с чего всё началось

Бывший сотрудник УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец заявил в суде, что попросит Генпрокуратуру возобновить уголовное дело по сбыту наркотиков против Ивана Голунова. Отметим, что он также считается основным фигурантом дела по задержанию журналиста.

Один из обвиняемых полицейских просит возобновить дело против Голунова

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