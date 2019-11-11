Политика

ИнтерфаксИнтерфаксОдин из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

Один из основателей неправительственной организации "Белые каски" британец Джеймс Ле Мезюрье обнаружен мертвым близ его дома в Стамбуле, пишет в понедельник газета The Independent со ссылкой на неназванные источники. Отмечается, что пока не ясно, что именно стало причиной его смерти.
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Организатора «Белых касок» нашли мертвым в Стамбуле

Комсомольская правда06:56

Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

Интерфакс06:48

Одного из основателей «Белых касок» нашли мертвым

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Видео с места гибели организатора «Белых касок»

РЕН ТВ06:05

Названа возможная причина смерти основателя «Белых касок»

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