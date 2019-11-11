Политика
Газета.RuОдин из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Обстоятельства гибели бывшего британского разведчика выясняет турецкая полиция. Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
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с чего всё началось
Бывшего агента британский МИ-6 и соучредителя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье нашли мертвым во дворе его дома в Стамбуле, сообщила турецкая газета Sozcu.Телеканал 360°11:19
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