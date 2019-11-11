с чего всё началось

Обстоятельства гибели бывшего британского разведчика выясняет турецкая полиция. Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.

Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

Гаджеты Новые мобильные процессоры APU Ryzen получат мощный iGPU Vega 15 Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 получат iGPU Vega 12 и 13.

Происшествия Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.

Политика Путин попросил не повторять ошибок советской экономики Президент РФ Владимир Путин призвал следить за конкурентоспособностью закупаемой российской техники.

Футбол УЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине «Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации», — заявили в УЕФА.

Кино Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения.

Космос Ракета Falcon с 60 спутниками стартовала с космодрома в США Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Политика Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули украинскую тему и ситуацию на Ближнем Востоке.

Авто Chery показала первые фото обновлённого кроссовера Chery Tiggo 7 Китайская компания Chery показала первые официальные изображения нового Tiggo 7, который будет полностью представлен на мотор-шоу в Гуанчжоу 22 ноября.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.

Политика Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими» Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».

Общество Поправившаяся на 9 кг Кардашьян надела обтягивающее платье Звезда реалити выбрала для выхода очень обтягивающее открытое платье от Versace со змеиным принтом.

Общество Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.

Происшествия В Пензе скончалась одна из пассажирок машины, напоровшейся на штырь В результате через лобовое стекло машины в салон прошел длинный металлический штырь.

Хоккей «Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова «Даллас» выведет из обращения 56-й номер, под которым ранее выступал защитник Сергей Зубов.

Происшествия Все материалы по делу Голунова оказались засекречены По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.

Происшествия На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.

Политика В Берлине исключили возможность особых отношений с Москвой в ущерб ЕС Германия не хочет вносить раскол в Евросоюз, поэтому не хочет выстраивать особые отношения с Россией в ущерб общей позиции ЕС.

Футбол Руководство «Арсенала» выразило доверие Эмери Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери продолжит работу с командой.

Политика Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.

Общество Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.

Экономика Украина одержала новую победу над «Газпромом» Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.