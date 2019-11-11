Политика

Газета.RuГазета.RuОдин из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

Обстоятельства гибели бывшего британского разведчика выясняет турецкая полиция. Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
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Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

Газета.Ru09:30

В Стамбуле нашли мертвым помогавшего «Белым каскам» экс-офицера Британии

РБК08:05

Полиция не нашла следов посторонних в момент смерти лидера «Белых касок»

Известия07:41

В Стамбуле обнаружили тело основателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье

ТАСС07:15

Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

Интерфакс06:48

«Белые каски» подтвердили смерть одного из основателей организации

RT на русском08:57

«Белые каски» подтвердили информацию о смерти своего организатора

РИА Новости08:32
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Мария Захарова не прошла мимо смерти создателя «Белых касок»

Вести.UZ09:14
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