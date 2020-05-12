С Янсеном в «Магнит» придет еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda. Бывший операционный директор онлайн-магазина Пол Роговски станет директором по трансформации «Магнита», бывший финансовый директор Lamoda Фабиан Шефер – директором по аналитике и управлению данными.

с чего всё началось

Вместе с Янсеном перейдут еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda: директором по трансформации ретейлера станет Пол Роговски, директором по аналитике и управлению данными — Фабиан Шефер, директором по информационным технологиям — Валентин Щитов и директором по инновационному развитию и партнерству — Павел Орлов.

Один из основателей Lamoda перейдет на работу в «Магнит»

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