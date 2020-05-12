Общество
РБКОдин из основателей Lamoda перейдет на работу в «Магнит»
Вместе с Янсеном перейдут еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda: директором по трансформации ретейлера станет Пол Роговски, директором по аналитике и управлению данными — Фабиан Шефер, директором по информационным технологиям — Валентин Щитов и директором по инновационному развитию и партнерству — Павел Орлов.
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С Янсеном в «Магнит» придет еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda. Бывший операционный директор онлайн-магазина Пол Роговски станет директором по трансформации «Магнита», бывший финансовый директор Lamoda Фабиан Шефер – директором по аналитике и управлению данными.Ведомости03:03
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Общество
Всех жителей Уханя протестируют на коронавирус
Власти Уханя, который в конце прошлого года стал очагом распространения коронавируса, поручили провести тестирование всех жителей и мигрантов, сообщает Pengpai News.
РБК 02:56
Авто
Какие автомобили-иномарки собирают в России
Весной 2005 года завершилось строительство завода, где начали выпускать по полному циклу седан Logan, ставший на тот момент самым продаваемым автомобилем иностранного бренда в России.
Авторамблер вчера в 05:14
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Происшествия
В Петербурге в результате пожара в больнице погибло несколько человек
«В результате пожара в больнице в Северном проезде, по предварительным данным, погибли пять человек», - заявили в ведомстве.
Аргументы недели 01:02
Гаджеты
Huawei представила новый Huawei P30 Pro с сервисами Google
Аналогичное решение было недавно со смартфоном Huawei P30 lite New Edition, который также выпускается с сервисами Google.
The GEEK 04:46
Общество
Путин назвал меры поддержки семей с детьми
RT на русском вчера в 09:53
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Здоровье
В Ивановской области растет тяжесть заболевания коронавирусом
По состоянию на 12 мая на территории Ивановской области официально зарегистрированы 911 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки диагноз поставлен 68-ми пациентам.
Частник.Ru 04:47
Транспорт
ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков
ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска.
Коммерсантъ 03:43
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 03:01
Космос
Орбитальный беспилотник X-37B готовится к новому полёту
ANNA-News 10 мая в 11:09
Общество
Нижегородский губернатор рассказал о выходе региона из самоизоляции
В Нижегородской области сохраняются ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, их постепенное снятие возможно в течение второй декады мая.
Российская газета 02:44
Происшествия
Хозяину хосписа в Красногорске предъявлено обвинение
Организатору частного хосписа в Красногорске предъявлено обвинение в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Газета.Ru 05:25
Общество
Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных COVID — 19
По данным экспертов, Россия вышла на второе место в мире за весь период пандемии. Страна обогнала Великобританию и Испанию.
Моя Москва.онлайн 04:48
Путешествия
Турция не намерена закрываться для туристов из-за коронавируса
Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны.
РИА Новости вчера в 14:35
Происшествия
Воронцов попал из изолятора в хирургию
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru вчера в 08:53
Общество
Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
Общество
В России коронавирус за сутки подтвердился почти у 11 тыс. человек
В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 10 899 человек в 83 регионах.
Клопс 03:35
Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
Армия и оружие
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
Общество
В Красноярском крае вводится обязательный масочный режим
Губернатор Александр Усс в своем обращении к жителям края рассказал о том, что в регионе вводится масочный режим.
ТВ-Енисей 04:38
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Общество
Власти Москвы объяснили необходимость ношения масок и перчаток
Носить маски и перчатки в общественных местах необходимо, поскольку у большинства заболевание COVID-19 протекает бессимптомно.
Известия 05:03
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты признался, что мог общаться с кем угодно в браке
Бывший супруг певицы сказал, что общался с другими женщинами через переписку во время брака с ней, но не изменял ей.
RuNews24.ru 02:15
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Экономика
В РСТ предложили разрешить турпоездки между регионами с 1 июня
Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19 в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в РСТ.
РИА Новости 05:15
Общество
В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения
Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55