Политика
РИА НовостиОдин из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии
Причину позже назвал пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев. По его словам, решение Лукина вызвано расхождением политических взглядов с партией на фоне принятия поправок к Конституции. Исполком федерального бюро "Яблока" единогласно решил удовлетворить заявление Лукина, добавил Яковлев.
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Политика
Еврокомиссия признала невозможность остановить коронавирус
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус невозможно, можно лишь замедлить его распространение.
Музыка
Little Big назвали своих главных соперников на «Евровидении»
Участники петербургской рейв-группы Little Big, которые представят Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме, рассказали журналистам, кто может составить им конкуренцию.
Футбол
Чернышенко: Россия готова обеспечить безопасность на ЕВРО-2020
Россия в вопросе ограничений по проведению футбольных турниров из-за коронавируса ориентируется на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), мы готовы обеспечить все меры по безопасности на чемпионате Европы, заявил вице-премьер РФ и председатель координационного совета по подготовке и проведению в России ЕВРО-2020 Дмитрий Чернышенко.
Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы
Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Общество
Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны
Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Игры
Игрокам в Pokémon Go разрешили ловить покемонов не выходя из дома
Pokémon Go — бесплатная мобильная игра с дополненной реальностью, вышедшая в 2016 году.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Общество
В Ленинградской области выявили первого заразившегося коронавирусом
В Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения новым коронавирусом.
Политика
Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19
Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань, призвав США "объяснить" и публиковать свои данные.
Политика
Песков ответил на «детский» вопрос про «обнуление» сроков Путина
Возможное «обнуление» президентских сроков Владимира Путина, которое позволит ему вновь баллотироваться в президенты в 2024 году, не означает, что будет изменена статья Конституции о максимальном количестве президентских сроков для одного человека.
Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Политика
Британия поддержала идею Путина о саммите «пятерки» СБ ООН
Идея президента России о проведении в 2020 году саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН нашла поддержку в Великобритании.
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Экономика
Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
Спорт
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменили из-за коронавируса
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке отменен. Об этом сообщает Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).
Хоккей
Плющев: каждый год что-то распространяется. То гонконгский грипп, то птичий, то эбола
Заслуженный тренер России Владимир Плющев ответил на вопрос, нужно ли останавливать сезон КХЛ в связи с распространением коронавируса.
Общество
В Китае первый случай заражения коронавирусом произошел еще в ноябре
Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 произошел в КНР 17 ноября, а не в декабре, как медики считали ранее.
Происшествия
Журналисту «Черновика» Гаджиеву продлили арест на два месяца
Советский районный суд Махачкалы продлил до 13 мая арест редактору отдела религии издания «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву, сообщает правозащитный центр «Мемориал».
Единоборства
Нурмагомедов высказался о возможной отмене боя с Фергюсоном
Шоу-бизнес
Жена съехала от разбитого инсультом актера Алексея Янина
Ольга Янина поделилась новыми фотографиями с ним. Разбитый инсультом 36-летний актер пять лет борется за возвращение к нормальной жизни.
Футбол
АПЛ приостановлена из-за коронавируса
Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) приостановили проведение матчей из-за распространения коронавируса.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал тулякам о симптомах коронавируса
Роспотребнадзор рассказал тулякам о признаках коронавируса, а также напомнил о мерах профилактики этой инфекции.
Происшествия
В Кирове спецслужбы оцепили здание инфекционной больницы
Сегодня, 13 марта, сотрудники спецслужб оцепили здание инфекционной больницы в Кирове.
Политика
Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Общество
Калининградским чиновникам запретили выезжать за границу
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Пелагея получила звание заслуженной артистки России
В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
Происшествия