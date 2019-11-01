Политика

РИА НовостиРИА НовостиОдин из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

52 фотоЕщё 4 видео
Причину позже назвал пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев. По его словам, решение Лукина вызвано расхождением политических взглядов с партией на фоне принятия поправок к Конституции. Исполком федерального бюро "Яблока" единогласно решил удовлетворить заявление Лукина, добавил Яковлев.
Читать в источнике
Нравится
Ха-ха
Ого
Скучно
Грусть
Возмутительно
Не нравится
Комментировать172

Подробнее о событии

Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

РИА Новости02:49

Один из основателей «Яблока» Владимир Лукин вышел из партии

Дождь02:06

Голосовавший за правки в Конституцию сооснователь «Яблока» покинул партию

РБКвчера в 17:00

«Яблоко»: Лукин вышел из партии до голосования по изменению Конституции

Коммерсантъвчера в 17:45

Сооснователь «Яблока» подал заявление о выходе из партии после голосования по Конституции

URA.Ruвчера в 17:15

Один из основателей «Яблока» Владимир Лукин покинул партию перед тем, как проголосовать за поправки в Конституцию

Эхо Москвы06:03

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Интерфаксвчера в 16:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:11, Ашберн
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

RT на русском 06:47
Общество

В Подмосковье пресекли деятельность подделывающей документы ОПГ

В Московской области пресекли деятельность организованной преступной группировки и трёх лабораторий по подделке документов для мигрантов.
RT на русском 05:16
Кино

Премьеру фильма «Мулан» отменили из-за коронавируса

Live24 03:19
Происшествия

Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
RT на русском 06:22
Футбол

Левандовски - болельщикам: «Спорт очень важен, но ваша безопасность важнее»

Отдельно прошу наших молодых фанатов. Отнеситесь к закрытию школ ответственно ради вашей безопасности и здоровья.
Евро-футбол.ру 05:06
Наука

Алевтина Черникова: инженеры – люди, которые меняют мир

Алевтина Черникова, ректор ведущего технического университета России — НИТУ "МИСиС", во время открытого урока рассказала старшеклассникам о том вкладе, который внесли инженеры и ученые в развитие экономики нашей страны.
Наука и жизнь 11 марта в 12:43
Экономика

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБК вчера в 17:22
Происшествия

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
Газета.Ru 06:28
Футбол

УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
REGNUM 06:20
Общество

«Яндекс» рекомендовал своим сотрудникам работать из дома

Со следующего понедельника компания начнет компенсировать сотрудникам поездки на такси и каршеринге «Яндекс.Драйв» из дома в офис и обратно.
Ведомости 05:45
Футбол

АПЛ приостановила сезон как минимум до 4 апреля

Чемпионат Англии и турниры всех остальных английских профессиональных лиг будут приостановлены как минимум до 4 апреля из-за коронавируса, сообщает журналист BBC Дэн Роан.
Спорт БИЗНЕС Online 06:49
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета вчера в 09:43
Политика

В Кремле рассказали о защите Путина от болезней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимира Путина защищают от болезней.
Lenta.ru 05:53
Политика

Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»

Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Грани.ру 06:49
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Политика

В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем Twitter предположил, что именно военные США завезли коронавирус нового типа в китайский город Ухань, который стал очагом распространения COVID-2019.
Газета.Ru вчера в 17:36
Политика

Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию

Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Газета.Ru 04:24
Общество

В Китае первый случай заражения коронавирусом произошел в ноябре

В распоряжении китайских журналистов оказались документы, в которых указано, что первым больным коронавирусом стал 55-летний уроженец Хубэй.
Актуальные Новости 02:39
Политика

Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru 06:37
Политика

Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru вчера в 10:24
Гаджеты

Под золотой фольгой смартфона от Эскобара оказался Galaxy Fold

Тут бы возмутиться, что Эксобар дурачит честных граждан, но по факту получается, что брат наркобарона продает Samsung Galaxy Fold, который стоит больше 160 тысяч рублей за 29 тысяч.
Live24 вчера в 02:34
Финансы

В Goldman Sachs назвали сроки возврата курса доллара к 61 рублю

Курс рубля после недавнего обвала до 75 рублей за $1 в течение двух лет вернется к 61 рублю, считают аналитики банка Goldman Sachs.
ТАСС 06:53
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 00:42
Политика

Глава Ульяновска Панчин передумал уходить в отставку

Панчин фактически возглавляет Ульяновск с июля 2013 года, когда решением гордумы он был назначен на должность главы администрации города.
Интерфакс - Россия 05:15
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm 11 марта в 12:21
Общество

В Казахстане обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Lenta.ru 04:56
Энергетика

Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

По мнению политолога, журналиста Михаила Леонтьева, экономика Саудовской Аравии гораздо более зависима от нефтяных доходов, чем российская, передает ТАСС.
Инфорос 06:25
Кино

Зендая вернется в роли ЭмДжей в «Человеке-пауке 3»

Popcornnews.ru 05:00
Здоровье

На Кубани работает горячая линия по коронавирусу

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в будние дни работает дополнительная горячая линия по телефону 8 (861) 255-11-72.
Кубань 24 05:19
Общество

Супруги умерли в один день от коронавируса

Рамблер вчера в 11:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Лукин
Российский политик
Российский политик и учёный-историк, политолог. Доктор исторических наук, профессор. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 23 сентября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное