Политика

РИА НовостиРИА НовостиОдин из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
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Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

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Один из основателей «Яблока» Владимир Лукин вышел из партии

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Голосовавший за правки в Конституцию сооснователь «Яблока» покинул партию

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Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:44, Ашберн
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 13 марта проведет заседание по вопросу закрытия границ из-за угрозы коронавируса.
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Глава отдела угрозыска в Москве уволен за фотосессию с телами в морге

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США перебросили в Европу тяжёлые бомбардировщики B-2 Spirit

Согласно официальному сообщению, развёртывание стратегических бомбардировщиков в Европе позволит лётчикам изучить театром военных действий, а также «демонстрирует верность США союзникам и партнерам».
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Экономист спрогнозировал сроки восстановления курса рубля

После обвала курс постепенно вернется к уровню 61 рубль за доллар США, считает аналитик Goldman Sachs Клеменс Граф.
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Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
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BFM.ru вчера в 11:49
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Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Речь идет о 1,8 млн тонн в год.
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Брокеры прогнозируют 100 рублей за доллар

Курс российской валюты может упасть до 100 рублей за доллар в случае последующего снижения стоимости нефти, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
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Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одержал победу над экс-вице-президентом США Джозефом Байденом на праймериз Демократической партии, которые прошли в штате Калифорния 3 марта.
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В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
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Forbes назвал богатейших людей мира, потерявших за сутки $78 млрд

Почти 78 миллиардов долларов за сутки потеряли 20 богатейших людей мира из-за самого крупного с октября 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.
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Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Елизавета Ч. пропала 7 марта в селе Бокино (Тамбовский район).
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Возможный рост бедности спрогнозировал Кудрин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз относительно роста российской экономики при нынешней ситуациями с ценами на нефтяном рынке и курсом иностранной валюты.
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Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
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Петербург и Ленинградская область одновременно ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в связи с угрозой распространения коронавируса.
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На Украине совершено нападение на советника главы СНБО

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Владимир Лукин
Российский политик
Российский политик и учёный-историк, политолог. Доктор исторических наук, профессор. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 23 сентября 2016 года.
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