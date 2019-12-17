с чего всё началось

ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. У компании отсутствует собственный капитал, указано в базе СПАРК.

Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

Политика В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.

Экономика Россиянам предложили не копить на пенсию Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — некоммерческая организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) участников фонда.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.

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Авто АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4 Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.

Наука Учёные раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи Интернациональный коллектив археологов и почвоведов доказал, что древние полинезийцы воздвигали на о. Пасхи каменных истуканов для сохранения плодородия земли, сообщает сайт Phys.org.

Политика Госдеп США отреагировал на резолюцию Сената по Геноциду армян Санкции и резолюция по Геноциду армян: точный удар Сената США под дых Турции сработал >> Напомним, принятая Сенатом США резолюция устанавливает: отказ от политики отрицания Геноцида армян в Османской империи 1915г.; официальное признание Геноцида армян правительством США и поминовение памяти жертв Геноцида; информирование о Геноциде армян с целью предотвращения подобных преступлений в будущем.

Политика Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына Отец президента Украины Александр Зеленский считает, что разочарование в результатах его правления случилось "только у тупых", которые ждут выполнения предвыборных обещаний главы государства раньше срока.

Здоровье Володин указал на низкую зарплату врачей В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.

Происшествия Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.