Экономика

РБКРБКОдин из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. У компании отсутствует собственный капитал, указано в базе СПАРК.
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с чего всё началось
В Instagram клиенты OneFit обсуждают
 возможность подачи коллективного иска к компании: у многих еще действует абонемент, но воспользоваться им невозможно, а связи с представителями агрегатора нет.
РБК02:15

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Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг разорился

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Агрегатор фитнес-услуг OneFit объявил себя банкротом

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В России один из первых агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

АБН05:19

Агрегатор фитнес-услуг OneFit объявил о своём банкротстве

Секрет фирмы04:24

Процедуру банкротства запустил один из первых в РФ агрегаторов фитнес-услуг

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Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг оказался на грани банкротства

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Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

РБК02:15
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Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
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Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
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Госдеп США отреагировал на резолюцию Сената по Геноциду армян

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Роструд сообщил о коротких рабочих неделях в 2020 году

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