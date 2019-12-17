Экономика
РБКОдин из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться
ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. У компании отсутствует собственный капитал, указано в базе СПАРК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 09:53, Ашберн
Политика
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Армия и оружие
СМИ показали видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытаний новейшего зенитно-артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-СВ». Испытания проходили на полигоне под Нижним Новгородом.
Общество
Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик
Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — некоммерческая организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) участников фонда.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Общество
Госдума поддержала запрет на сжигание непереработанного мусора
Госдума поддержала поправку, которой запрещается сжигать отходы до извлечения из них полезных свойств.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон пригласила на рождественскую вечеринку Брэда Питта
Дженнифер Энистон устроила в своем доме рождественскую вечеринку, которую она проводит каждый год.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Происшествия
В ходе столкновений возле Рады пострадали 17 полицейских
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника
77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Музыка
После шестилетнего перерыва Верка Сердючка взорвала Сеть новой песней
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4
Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Шоу-бизнес
РПЦ осудила Собчак за серьги-иконы
Православная церковь не оценила серьги Ксении Собчак.
Наука
Учёные раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи
Интернациональный коллектив археологов и почвоведов доказал, что древние полинезийцы воздвигали на о. Пасхи каменных истуканов для сохранения плодородия земли, сообщает сайт Phys.org.
Политика
Госдеп США отреагировал на резолюцию Сената по Геноциду армян
Санкции и резолюция по Геноциду армян: точный удар Сената США под дых Турции сработал >> Напомним, принятая Сенатом США резолюция устанавливает: отказ от политики отрицания Геноцида армян в Османской империи 1915г.; официальное признание Геноцида армян правительством США и поминовение памяти жертв Геноцида; информирование о Геноциде армян с целью предотвращения подобных преступлений в будущем.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ
Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
Общество
Роструд сообщил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Как сообщает РИА Новости, в Роструде сообщили, что в 2020 году жителей России ожидают 8 коротких рабочих недель.
Происшествия
В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара
Политика
Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына
Отец президента Украины Александр Зеленский считает, что разочарование в результатах его правления случилось "только у тупых", которые ждут выполнения предвыборных обещаний главы государства раньше срока.
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова призналась в неизлечимой болезни
Первые симптомы болезни исполнительница обнаружила в 2005 году.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Происшествия
Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона
Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Происшествия