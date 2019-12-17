с чего всё началось

ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. У компании отсутствует собственный капитал, указано в базе СПАРК.

Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

Политика Россия запланировала модернизацию порта Тартус в Сирии на $500 млн Полмиллиарда долларов в модернизацию сирийского порта Тартус готова вложить Россия, заявил 17 декабря вице-премьер РФ Юрий Борисов во время встречи с главой Сирии Башаром Асадом.

Политика Двойное гражданство могут ввести власти Украины Глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк сообщает о подготовке властями Украины законопроекта, который не будет требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта.

Технологии «Яндекс» представил масштабное обновление поисковика «Яндекс» представил масштабное обновление поисковика под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.

Общество Пассажир МЦД получил от столичного метрополитена подарки за честность Пассажир согласился и получил новую "Тройку" с тысячей рублей на балансе и подарки за честность — елочный шар, шариковые ручки и power-банк.

Общество Путин подписал закон об электронных трудовых книжках Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий возможность перехода на электронные трудовые книжки с 2020 года.

Происшествия Судостроители рассказали о причиненном «Адмиралу Кузнецову» ущербе Ущерб, нанесенный пожаром единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов», не является значительным и не повлияет на сроки ремонта, пишет ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли 17 декабря.

Энергетика «ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.

Происшествия Российского депутата подозревают в убийстве Председатель фракции «Единая Россия» Переславля-Залесского Ярославской области Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве, передает РИА Новости со ссылкой на председателя гордумы Сергея Корниенко.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова сообщила о новом спектакле Известная балерина Анастасия Волочкова представит на следующей неделе новый спектакль, который уже сегодня состоится в Ступино.

Интернет Эксперт пояснил, почему борьба «Рамблера» за Nginx контрпродуктивна «Рамблер» выбрал путь борьбы за получение контроля над популярным веб-сервером Nginx, который едва ли приведет к успеху, но имидж «Рамблера» сильно подпортит, заявил программист Юрий Носов корреспонденту ИА Красная Весна.

Политика Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Музыка YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.

Здоровье Володин указал на низкую зарплату врачей В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.

Политика Пушилин обвинил Зеленского в проведении политики Порошенко Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский решил продолжить политику своего предшественника Петра Порошенко.

Шоу-бизнес В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.