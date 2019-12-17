Экономика
РБКОдин из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться
ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. У компании отсутствует собственный капитал, указано в базе СПАРК.
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Наука
Одиссея судна «Академик М. А. Лаврентьев»: как исследуют Тихий океан
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Происшествия
В доме многодетной семьи в Ленинградской области нашли арсенал оружия
Политика
В «Единой России» пообещали изучить убийство с участием депутата
Комиссия генерального совета «Единой России» пообещала на текущей неделе изучить ситуацию с задержанием депутата гордумы Переславля-Залесского Владимира Корнилова, которого подозревают в убийстве.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»
Российский мультипликационный фильм режиссера Константина Бронзита занесли в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Шоу-бизнес
Анна Седокова празднует день рождения
Сегодня, 16 декабря, свой день рождения отмечает певица Анна Седокова: ей исполняется 37 лет.
Армия и оружие
Спецназ России вооружат бесшумным автоматом
На вооружении спецназа России появятся новейшие бесшумные автоматы.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Общество
ОМОН задержал противников мусоросжигательного завода в Татарстане
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Авто
Opel возобновила продажи в России
Грузовые фургоны Opel Vivaro поступят в продажу в начале 2020 года.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Технологии
Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия
Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на угрозу Эрдогана закрыть Инджирлик для США
В Пентагоне прокомментировали угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть военную базу Инджирлик и станцию радиообнаружения Кюреджик в том случае, если Вашингтон введёт санкции против Анкары.
Происшествия
Судостроители рассказали о причиненном «Адмиралу Кузнецову» ущербе
Ущерб, нанесенный пожаром единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов», не является значительным и не повлияет на сроки ремонта, пишет ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли 17 декабря.
Политика
Очередной этап трехсторонних переговоров по газу состоится 19 декабря
Очередной раунд трехсторонних переговоров по газу между Евросоюзом, Россией и Украиной состоится в четверг, 19 декабря.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей. Март Хельме заявил, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Хоккей
«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов
Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк в 77 лет готовится к свадьбе с молодым возлюбленным
Знаменитость сообщила журналистам о предстоящей свадьбе со своим молодым возлюбленным Михаилом Куницыным.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Экономика
ЦБ назвал меры для ограничения закредитованности в ипотеке
Почему ЦБ хочет распространить ограничения на ипотеку Новые ограничения на ипотеку нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков, пояснила в начале декабря первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Фигурное катание
Плющенко в резкой форме ответил хореографу из группы Тутберидзе
Политика
Рособоронэкспорт выполнил контракт на поставку винтовок ORSIS T-5000
Рособоронэкспорт, входящий в Госкорпорацию Ростех, выполнил контракт на поставку за рубеж партии винтовок ORSIS T-5000.