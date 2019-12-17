Экономика

РБКРБКОдин из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

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ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. У компании отсутствует собственный капитал, указано в базе СПАРК.
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с чего всё началось
В Instagram клиенты OneFit обсуждают
 возможность подачи коллективного иска к компании: у многих еще действует абонемент, но воспользоваться им невозможно, а связи с представителями агрегатора нет.
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