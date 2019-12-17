Экономика

РБКРБКОдин из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. У компании отсутствует собственный капитал, указано в базе СПАРК.
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Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

РБК02:15

Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг оказался на грани банкротства

Компания03:12
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Происшествия

В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия

При обыске в коттедже, где жила семья, был найден целый арсенал оружия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Вслед за армянскими авиакомпаниями Евросоюз решил запретить армянский футбол

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Евросоюз готовится запретить авиакомпаниям Армении полеты в Европу, поскольку в работе армянской авиакомпании "Тарон-Авиа" выявлены серьезные недочеты при подаче заявки на осуществление рейсов в страны Евросоюза.
Вестник Кавказа 02:43
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«Яндекс» и The Question создали единый сервис вопросов и ответов

Сервис Яндекс.Знатоки объединился с The Question в единый сервис вопросов и ответов, который получит название Яндекс.Кью, передаёт корреспондент "Газеты.Ru".
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Пуск «Союза» с Куру отложили из-за технических проблем

Пуск ракеты-носителя «Союз» со спутниками с космодрома Куру во французской Гвиане вынужденно отложен на сутки из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат», передает спецкор НСН с места событий.
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Фазель назвал политическим решение WADA в отношении России

Президент Международной хоккейной федерации (IIHF) Рене Фазель заявил, что решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынести санкции в отношении российского спорта.
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Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
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В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализировали с отравлением

Сегодня утром в нижегородскую больницу №33 было госпитализировано восемь человек с признаками отравления.
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Специалисты из Германии рассказали, что некоторые богатые белком продукты способны навредить фигуре и спровоцировать набор веса.
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Лещенко, Гершкович и Степашин вошли в консультативный совет «Динамо»

В Москве состоялось первое заседание нового консультативного совета «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.
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Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну

REGNUM вчера в 05:32
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В Кирове полицейский пожаловался на избиение со стороны жены

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Политика

CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
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Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
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Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках.
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В Кирове автомобиль рухнул с моста

Около часа назад на мосту на ул. Воровского произошло серьезное ДТП: автомобиль вылетел с моста и упал на железнодорожные пути.
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После шестилетнего перерыва Верка Сердючка взорвала Сеть новой песней

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С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
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Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
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Опубликованы первые кадры зимних испытаний «Деривации»

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Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия

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Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ

Напомним, как сообщалось ранее, Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан РФ от уплаты налога на доходы физических лиц.
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Армия и оружие

В России отмечается День ракетных войск стратегического назначения

Ракетные войска стратегического назначения 17 декабря отмечают своё 60-летие, передает ОТР.
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Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
РИА Новости вчера в 06:10
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Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
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