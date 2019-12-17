Экономика
РБКОдин из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться
ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. У компании отсутствует собственный капитал, указано в базе СПАРК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 03:53, Ашберн
Происшествия
В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия
При обыске в коттедже, где жила семья, был найден целый арсенал оружия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Россия поставила за границу винтовки Т-5000 на сумму 100 млн рублей
Футбол
Вслед за армянскими авиакомпаниями Евросоюз решил запретить армянский футбол
Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Евросоюз готовится запретить авиакомпаниям Армении полеты в Европу, поскольку в работе армянской авиакомпании "Тарон-Авиа" выявлены серьезные недочеты при подаче заявки на осуществление рейсов в страны Евросоюза.
Технологии
«Яндекс» и The Question создали единый сервис вопросов и ответов
Сервис Яндекс.Знатоки объединился с The Question в единый сервис вопросов и ответов, который получит название Яндекс.Кью, передаёт корреспондент "Газеты.Ru".
Космос
Пуск «Союза» с Куру отложили из-за технических проблем
Пуск ракеты-носителя «Союз» со спутниками с космодрома Куру во французской Гвиане вынужденно отложен на сутки из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат», передает спецкор НСН с места событий.
Хоккей
Фазель назвал политическим решение WADA в отношении России
Президент Международной хоккейной федерации (IIHF) Рене Фазель заявил, что решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынести санкции в отношении российского спорта.
Политика
Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
Кино
Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»
Происшествия
В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализировали с отравлением
Сегодня утром в нижегородскую больницу №33 было госпитализировано восемь человек с признаками отравления.
Здоровье
Названы белковые продукты, которые приводят к набору веса
Специалисты из Германии рассказали, что некоторые богатые белком продукты способны навредить фигуре и спровоцировать набор веса.
Футбол
Лещенко, Гершкович и Степашин вошли в консультативный совет «Динамо»
В Москве состоялось первое заседание нового консультативного совета «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.
Космос
Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну
Происшествия
В Кирове полицейский пожаловался на избиение со стороны жены
Политика
CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Общество
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Общество
Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках
Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках.
Происшествия
В Кирове автомобиль рухнул с моста
Около часа назад на мосту на ул. Воровского произошло серьезное ДТП: автомобиль вылетел с моста и упал на железнодорожные пути.
Музыка
После шестилетнего перерыва Верка Сердючка взорвала Сеть новой песней
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе
Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Политика
Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор
Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
Технологии
Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия
Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.
Политика
Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ
Напомним, как сообщалось ранее, Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан РФ от уплаты налога на доходы физических лиц.
Армия и оружие
В России отмечается День ракетных войск стратегического назначения
Ракетные войска стратегического назначения 17 декабря отмечают своё 60-летие, передает ОТР.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
Происшествия
Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.