Экономика
РБКОдин из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться
ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. У компании отсутствует собственный капитал, указано в базе СПАРК.
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Происшествия
Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
Футбол
Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги
Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Авто
КамАЗ будущего показали на видео
К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.
Происшествия
Партию наркотиков стоимостью 6 млрд рублей задержали во «Внуково»
Стоимость партии могла бы составить до 6 млрд рублей, сообщает 17 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Политика
Путин по телефону обсудил с Меркель итоги «нормандского саммита»
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк показала фото из церкви
Источник фото: - prn scr instagram.com - Поклонники Анастасии Заворотнюк внимательно следят за соцсетями ее дочери Анны, в надежде узнать из первых уст информацию о состоянии здоровья актрисы, борющейся на протяжении долгого времени с раком головного мозга.
Хоккей
Овечкин не набрал очков в третьем матче НХЛ подряд
Общество
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Кино
Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Технологии
«Яндекс» и The Question создали единый сервис вопросов и ответов
Сервис Яндекс.Знатоки объединился с The Question в единый сервис вопросов и ответов, который получит название Яндекс.Кью, передаёт корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX
Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
Гаджеты
Samsung Galaxy A21 впервые позирует со всех сторон
Совсем скоро должен состояться анонс недорогого смартфона Samsung Galaxy A21, первые качественные рендеры которого были опубликованы производителем защитных чехлов для него.
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
В Черное вошел американский эсминец «Росс», который взят на сопровождение Черноморским флотом РФ, заявили в Национальном центре управления обороной РФ.
Футбол
Леонид Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»
Музыка
Дробыш ответил на критику Мазаева по поводу концерта Носкова
Виктор Дробыш, являющийся одним из главных организаторов концерта Николая Носкова, посетил программу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Хоккей
«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов
Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Авто
УАЗ затроллил Tesla 43-летним фургоном УАЗ-3770
43 года назад УАЗ создал экспериментальный бескапотный фургон, о котором и рассказали в соцсети с подписью «Привет, Илон Маск!».
Футбол
Серия А борется с расизмом рисунками разукрашенных обезьян
В штаб-квартире Серии А в Милане теперь красуется изображение трех обезьян с разукрашенными лицами.
Происшествия
СК предъявил обвинения по делу о взрыве газа в доме под Белгородом
Следователи предъявили обвинения троим представителям газовой службы после взрыва газа в жилом доме в Белгородской области 3 декабря, сообщается на сайте СК России.
Армия и оружие
Минобороны показало видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ
Минобороны РФ опубликовало видео воздушной учебной дуэли двух истребителей МиГ-31БМ.
Спорт
По итогам перепроверки допинг-проб WADA передало в РУСАДА 15 дел
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»
Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи «новогодних огоньков» для телевидения.
Общество
Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.