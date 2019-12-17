с чего всё началось

ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. У компании отсутствует собственный капитал, указано в базе СПАРК.

Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

Политика Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса.

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