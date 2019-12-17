Экономика

РБКРБКОдин из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. У компании отсутствует собственный капитал, указано в базе СПАРК.
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с чего всё началось
В Instagram клиенты OneFit обсуждают
 возможность подачи коллективного иска к компании: у многих еще действует абонемент, но воспользоваться им невозможно, а связи с представителями агрегатора нет.
РБК02:15

Подробнее о событии

Агрегатор фитнес-услуг OneFIt объявил о своём банкротстве

Секрет фирмы04:24

Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг разорился

БИЗНЕС Online04:01

Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг оказался на грани банкротства

Компания03:12

Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

РБК02:15
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Происшествия

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
Футбол

Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
Чемпионат 04:35
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса.
Rusvesna.su 15 декабря в 08:37
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
РИА Новости 04:19
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Российская газета 03:35
Авто

КамАЗ будущего показали на видео

К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.
Авторамблер вчера в 10:58
Происшествия

Партию наркотиков стоимостью 6 млрд рублей задержали во «Внуково»

Стоимость партии могла бы составить до 6 млрд рублей, сообщает 17 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
REGNUM 02:44
Политика

Путин по телефону обсудил с Меркель итоги «нормандского саммита»

Коммерсантъ вчера в 09:29
Политика

«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 04:24
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк показала фото из церкви

Источник фото: - prn scr instagram.com - Поклонники Анастасии Заворотнюк внимательно следят за соцсетями ее дочери Анны, в надежде узнать из первых уст информацию о состоянии здоровья актрисы, борющейся на протяжении долгого времени с раком головного мозга.
Слово и Дело 01:35
Хоккей

Овечкин не набрал очков в третьем матче НХЛ подряд

Газета.Ru 02:41
Общество

Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости вчера в 15:45
Кино

Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru вчера в 18:33
Футбол

Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

RT на русском 15 декабря в 18:41
Технологии

«Яндекс» и The Question создали единый сервис вопросов и ответов

Сервис Яндекс.Знатоки объединился с The Question в единый сервис вопросов и ответов, который получит название Яндекс.Кью, передаёт корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 03:43
Общество

Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
РБК вчера в 18:30
Гаджеты

Samsung Galaxy A21 впервые позирует со всех сторон

Совсем скоро должен состояться анонс недорогого смартфона Samsung Galaxy A21, первые качественные рендеры которого были опубликованы производителем защитных чехлов для него.
iXBT.com 04:31
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

В Черное вошел американский эсминец «Росс», который взят на сопровождение Черноморским флотом РФ, заявили в Национальном центре управления обороной РФ.
Московский Комсомолец 15 декабря в 11:29
Политика

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

ТАСС 02:39
Футбол

Леонид Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»

Gazeta.SPb вчера в 10:41
Музыка

Дробыш ответил на критику Мазаева по поводу концерта Носкова

Виктор Дробыш, являющийся одним из главных организаторов концерта Николая Носкова, посетил программу «Ты не поверишь!» на НТВ.
OAnews вчера в 11:36
Хоккей

«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов

Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:33
Авто

УАЗ затроллил Tesla 43-летним фургоном УАЗ-3770

43 года назад УАЗ создал экспериментальный бескапотный фургон, о котором и рассказали в соцсети с подписью «Привет, Илон Маск!».
Tvoe-avto.com вчера в 10:24
Футбол

Серия А борется с расизмом рисунками разукрашенных обезьян

В штаб-квартире Серии А в Милане теперь красуется изображение трех обезьян с разукрашенными лицами.
Евро-футбол.ру вчера в 15:43
Происшествия

СК предъявил обвинения по делу о взрыве газа в доме под Белгородом

Следователи предъявили обвинения троим представителям газовой службы после взрыва газа в жилом доме в Белгородской области 3 декабря, сообщается на сайте СК России.
РБК 03:44
Армия и оружие

Минобороны показало видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ

Минобороны РФ опубликовало видео воздушной учебной дуэли двух истребителей МиГ-31БМ.
АБН вчера в 12:24
Спорт

По итогам перепроверки допинг-проб WADA передало в РУСАДА 15 дел

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел.
REGNUM 03:10
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»

Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи «новогодних огоньков» для телевидения.
Gazeta.SPb вчера в 11:09
Общество

Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
Lenta.ru вчера в 22:01
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