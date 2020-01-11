Общество

Ruposters.ruRuposters.ruОдин из подозреваемых по делу MH17 решился на участие в процессе

Координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк сообщила, что как минимум один из четырех подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 согласился участвовать в процессе.
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