Общество

Ruposters.ruRuposters.ruОдин из подозреваемых по делу MH17 решился на участие в процессе

Координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк сообщила, что как минимум один из четырех подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 согласился участвовать в процессе.
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Один из фигурантов дела МН17 попросил о защите

URA.Ru09:18

Подозреваемый в крушении MH17 захотел участвовать в судебном процессе

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У подозреваемых по делу о крушении Boeing в Донбассе появился защитник

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Подозреваемый в крушении MH17 заявил о желании участвовать в судебном процессе

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Один из подозреваемых по делу МН17 станет участником судебного процесса

Газета.Ru10:39

Один из обвиняемых по делу MH17 будет участвовать в процессе

Московский Комсомолец09:13

Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой

РИА Новости09:09
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Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на сбор с основной командой «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не едет на сбор с основной командой. Об этом 28 января сообщает издание «Подъём».
REGNUM 07:42
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
Политика

В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму

В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Газета.Ru 09:49
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 10:42
Кино

Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.
Российская газета 05:44
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

РИА Новости 09:12
Общество

Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель.
РИА Новости 11:18
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Известия вчера в 20:58
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его супругу

Ведомости 10:56
Шоу-бизнес

Бузова и Манукян готовятся к свадьбе

Ольга Бузова и Давид Манукян, вернувшись из совместных новогодних путешествий, готовятся к предстоящей свадьбе, — рассказывает «Комсомольская правда».
Рамблер 26 января в 11:19
Энергетика

Газовый транзит через Польшу может быть прекращен

Стратегическая причина: газопровод «Ямал-Европа», по которому через Польшу шел газ, соединяется с газопроводом OPAL, доступ к которому для России был ограничен до 50% после иска компании PGNiG, которая надеялась таким образом вынудить «Газпром» увеличить объем транзита через Польшу.
Pravda.Ru вчера в 01:46
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме, передает РИА "Новости" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Газета.Ru 10:58
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Шоу-бизнес

Хайди Клум вышла в свет в пикантном наряде

Srnsk вчера в 12:05
Происшествия

Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Российская газета 09:49
Политика

Сербский министр Вулин прокомментировал критику за дружбу с Россией

Глава военного ведомства Сербии напомнил, что Берлин совместно с Москвой достраивает «Северный поток — 2», а Китай для Германии является практически главным торговым партнером.
RuNews24.ru 02:48
Кино

Появился дебютный трейлер анимационной адаптации Mortal Kombat

Синопсис Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge не предполагает чего-то существенно нового для франшизы: Рейдену предстоит собрать вокруг себя лучших чемпионов Земли, которые сразятся в смертельном турнире против Шанг Цунга и его союзников.
Игромания.ру 11:16
Происшествия

Жестокое убийство рыночного торговца в Москве попало на видео

Нападение, совершенное у подъезда дома, попало в объектив камеры наблюдения.
Вести.Ru 03:40
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Происшествия

Умер пилот разбившегося под Алма-Атой самолета авиакомпании Bek Air

Второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего 27 декабря крушение под Алма-Атой, скончался.
Газета.Ru 10:54
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Киеве

В украинской столице зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом.
Профиль вчера в 08:18
Игры

Blizzard опубликовала системные требования Warcraft III: Reforged

Минимальные системные требования: операционная система: Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64-bit (последняя версия); процессор: Intel® Core® i3-530 или AMD™ Athlon™ Phenom™ II X4 910 или лучше; видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTS 450 или AMD Radeon™ HD 5750 или лучше; оперативная память: 4 ГБ RAM.
CyberSport.ru вчера в 04:00
Политика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов Михаил Игнатьев на этой или следующей неделе покинет пост главы Чувашии.
РБК вчера в 23:59
Кино

Уроженка Ижевска стала обладателем «Порно-Оскара»

Izhlife 04:51
Общество

В Китае сообщили, когда наступит пик вспышки коронавируса

Врач-пульмонолог, глава специальной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал, когда наступит пиковая стадия вспышки коронавируса в Китае.
Газета.Ru 10:25
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Общество

Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты

Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предстоятель Русской православной церкви вновь напомнил о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия "медицинской помощи", выведя такие аборты из ОМС.
РИА Новости 08:06
Культура

Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»

ToDay News Ufa 07:16
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