Общество

РИА НовостиРИА НовостиГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100

Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
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с чего всё началось

Главный покупатель Superjet назвал основные риски для его продаж

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) перечислила основные проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), поставки которого в будущем станут «значительной частью активов группы по договорам лизинга».
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100

РИА Новости03:05

Основной покупатель SSJ-100 раскрыл главные недостатки лайнера

REGNUM02:58

Главный покупатель Superjet назвал основные риски для его продаж

РБКвчера в 23:00

Один из покупателей SSJ 100 назвал его основные недостатки

Коммерсантъ01:27

Главный покупатель Superjet перечислил основные риски для продаж

Говорит Москва00:00

Названы главные проблемы при продаже Sukhoi Superjet 100

URA.Ruвчера в 23:52

Названа главная проблема Sukhoi SuperJet 100

Lenta.ru02:04
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Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо может быть арестован в Парагвае за использование поддельного паспорта.
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Общество

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

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«Заминированный» самолет готовится к экстренной посадке в Омске

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Общество

ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка

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Рада отправила в отставку премьер-министра и правительство Украины

Верховная рада проголосовала в среду за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
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Состоялся премьерный показ фильма «Отель Белград»

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Трамп назвал причину низкой заболеваемости коронавирусом в США

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В интервью информационному агентству ТАСС глава государства сообщил, что идея открытия центра принадлежала ему самому.
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Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США

Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.
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Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

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В поселке Ермилово в Ленобласти мужчина облил керосином и поджег свою жену.
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Накануне переговоров Путина с Эрдоганом боевики пошли ва-банк в Сирии

Эксперты рассказали «МК», что наступление боевиков вызвано желанием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана усилить свои позиции на предстоящих переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
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В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
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Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
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«Даллас» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан», Дончич оформил трипл-дабл

«Даллас» (38-25) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл «Нью-Орлеан» (26-36) — 127:123.
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«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко

Блогер написала, что Валентин навсегда останется в ее сердце и с ней рядом. По словам Диденко, она не может осознать случившегося.
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«Важнейшим историческим итогом русско-турецкой войны 1877-1878 гг. стало освобождение Болгарии от османского господства и восстановление ее национальной государственности», — говорится в сообщении.
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Момент взрыва черной дыры в созвездии Голубя попал на видео

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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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