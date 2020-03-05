Общество
РИА НовостиГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100
Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
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с чего всё началось
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) перечислила основные проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), поставки которого в будущем станут «значительной частью активов группы по договорам лизинга».РБКвчера в 23:00
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