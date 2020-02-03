Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери. Среди них - пять пешеходов и водитель Volkswagen Polo, он умер в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

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