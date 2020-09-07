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РБК
РБК

Ребенок из пропавшей в горах Сочи группы вышел на связь

Ребенок из группы в составе 11 человек, пропавшей в горах в Сочи, вышел на связь. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.В источнике
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ТАСС

Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь

ТАСС04:17
КП - Кубань

Дети найдены. Потерявшихся туристов доставили на вертолете в Сочи

КП - Кубань06:17
Телеканал 360°

Пропавшую группу детей нашли в сочинских горах. Что с ними произошло?

Телеканал 360°05:34
Интерфакс

Группа туристов из 11 человек пропала под Сочи

Интерфакс23:27
РИА Новости

Эксперт рассказал, что грозит заблудившимся в горах Сочи туристам

РИА Новости06:23
Кубань 24

МЧС: в Сочи вертолетом эвакуировали заблудившихся в горах детей

Кубань 2406:14
Кубань-Информ

Пропавших в Сочи туристов с детьми нашли живыми

Кубань-Информ04:00

Назвавшая школьников нищебродами учительница из Чебоксар уволилась

Утверждается, что аудиозапись была сделана учеником пятого класса одной из школ Чебоксар, а женщина, называющая учеников "дармоедами", "спиногрызами", "нищебродами", "бездарями" и "свиньями" - учитель русского языка и литературы.
РИА Новости04:28
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Грузинская оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера

Оппозиционные в Грузии партия "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" решили выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах, заявил на брифинге их лидер Григол Вашадзе.
РИА Новости05:37
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«Уктусский стрелок» рассказал, как убивал девушек

Екатеринбург, 7 сентября 2020, 12:07 — REGNUM В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве двух девушек Алексей А. рассказал следователям, каким образом в августе 2018 года на горе Уктус были убиты две девушки, а также о подготовке к преступлению.
REGNUM05:07
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Тренер сборной Украины Шевченко назвал причины поражения от Испании

Андрей Шевченко, возглавляющий национальную сборную Украины, подвёл итог встречи против сборной Испании "Жовто-блактиные" уступили в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" со счётом 0:4.
Честный рейтинг букмекеров04:01

Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
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