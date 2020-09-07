Утверждается, что аудиозапись была сделана учеником пятого класса одной из школ Чебоксар, а женщина, называющая учеников "дармоедами", "спиногрызами", "нищебродами", "бездарями" и "свиньями" - учитель русского языка и литературы.
Оппозиционные в Грузии партия "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" решили выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах, заявил на брифинге их лидер Григол Вашадзе.
Екатеринбург, 7 сентября 2020, 12:07 — REGNUM В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве двух девушек Алексей А. рассказал следователям, каким образом в августе 2018 года на горе Уктус были убиты две девушки, а также о подготовке к преступлению.
Лондон, 7 сентября 2020, 11:00 — REGNUM Сегодня, 7 сентября, в Центральном уголовном суде Лондона будет возобновлено рассмотрение дела об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Москва, 7 сентября 2020, 13:12 — REGNUM Дружеские отношения России и Сербии остаются одним из приоритетов внешней политики двух стран, заявил 7 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.