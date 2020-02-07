Политика
Российская газетаОдин из соперников Трампа выбыл из предвыборной гонки
Уолш и экс-губернатор штата Массачусетс республиканец Уильям Флойд Уэлд набрали чуть более 1% голосов каждый. Победа Трампа в Айове была ожидаемой. Дело в том, что в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии он является безоговорочным лидером.
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Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России
Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
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Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
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В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Технологии
Xiaomi и Huawei запускают в России конкурента Google Play
Аналитик Canalys Николь Пенг (Nicole Peng) обращает внимание, что каждый из членов альянса хорошо представлен в определенном регионе: Xiaomi - в Индии, Huawei - в Европе, а Oppo и Vivo - в странах Юго-Восточной Азии.
Происшествия
В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Армия и оружие
В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ
Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Космос
Китай делает пробный пуск новой космической ракеты
Руководитель программы Ван Чжуй, ответственный за запуск тяжёлых транспортных ракет, сообщил, что Чанчжэн-5Б является более тяжёлой версией базового носителя.
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
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Путин и Лукашенко провели второй раунд переговоров
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Культура
Первый канал проведёт предпремьерный показ сериала «Триггер»
Отмечается, что Первый канал впервые проводит предпремьерный показ онлайн. Сериал зрители смогут увидеть в группе канала во «ВКонтакте».
Авто
Представлен Hyundai Creta второго поколения
Компания Hyundai показала вседорожник Creta нового поколения на выставке Auto Expo в Нью-Дели.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Общество
Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи ряда стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter.
Спорт
Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 699
Энергетика
В Ливии назвали сумму потерь от блокирования нефтяных объектов
Потери от блокирования нефтеналивных терминалов и месторождений в Ливии приблизились к $1 млрд.
Наука
Пища кажется вкуснее, если есть её руками
В результате эксперимента все студенты пришли к выводу, что те, кто дольше изучал кусочек сыра, оценивая запах и цвет, в итоге признали сыр более вкусным.
Политика
В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
Политика
Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа
Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
Игры
Слух: новый «Бэтмен» станет перезапуском Batman: Arkham
Новую Batman: Arkham от авторов «Летописи» из WB Montreal до сих пор не анонсировали, но вокруг проекта продолжают возникать слухи.
Культура
Российская певица выступит на вручении «Оскара»
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Гаджеты
Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone
По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.