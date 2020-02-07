Политика

Российская газетаРоссийская газетаОдин из соперников Трампа выбыл из предвыборной гонки

Уолш и экс-губернатор штата Массачусетс республиканец Уильям Флойд Уэлд набрали чуть более 1% голосов каждый. Победа Трампа в Айове была ожидаемой. Дело в том, что в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии он является безоговорочным лидером.
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