Политика
Российская газетаОдин из соперников Трампа выбыл из предвыборной гонки
Уолш и экс-губернатор штата Массачусетс республиканец Уильям Флойд Уэлд набрали чуть более 1% голосов каждый. Победа Трампа в Айове была ожидаемой. Дело в том, что в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии он является безоговорочным лидером.
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Получивший 1% голосов на кокусе в Айове республиканец Уолш покинул президентскую гонку
Интерфаксвчера в 08:13
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