Политика

Российская газетаРоссийская газетаОдин из соперников Трампа выбыл из предвыборной гонки

Уолш и экс-губернатор штата Массачусетс республиканец Уильям Флойд Уэлд набрали чуть более 1% голосов каждый. Победа Трампа в Айове была ожидаемой. Дело в том, что в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии он является безоговорочным лидером.
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Джо Уолш
Американский музыкант, гитарист, композитор, продюсер и актёр. Он был членом трёх коммерчески успешных групп: James Gang, Barnstorm и Eagles.
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